شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ«أبو جبل » بسبب تصريحاته

/678064/شوبير-يوجه-رسالة-شديدة-اللهجة-لـأبو-جبل--بسبب-تصريحاته

حذر الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي السابق، محمد أبو جبل من أجل تصريحاته التي صرح بيها امس الإثنين مع عمرو اديب في برنامج”الحكاية” عن حكم مباراة الكاميرون بكاري جاساما.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قال أحمد شوبير لاعب الأهلي السابق:" موضع زجاجة محمد أبو جبل أصبح مبالغ فيه''بلاش أفوره"، يجب أن يكون له وقت وينتهي”.

وتابع::" لقد تابعت تصريحات محمد ابو جبل أمس، ومن واجي أن أوجه له نصيحة لأنه اتنقل نقلة تانية".

وواصل :" ابو جبل تحدث ان الحكم بكاري جاساما قالهم لهم قبل مباراة الكاميرون هتتغلبوا هتتغلبوا، وأنا برد عليك يا أبو جبل وبقولك احنا متغلبناش وكسبنا الكاميرون ووصلنا إلى النهائي”.

وأختتم حديثة قائلاً:" الحكم يجب أن يبقى بيلف الحبل على رقبته لو حصل منه الكلام ده في حين الحديث هكذا قبل مباراة الكاميرون يا أبو جبل إديني أمارة، لأن في حالة ترجمه هذه الكلام إلي الكاف سوف يتسبب لك متاعب".

أحداث مباراة مصر والسنغال

وانتهى الشوط الثاني بالتعادل السلبي بدون أهداف، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية لحسم الفريق الفائز.

وفي بداية الشوط الإضافي الأول هدد بامبا ديانج مرمى منتخب مصر من خلال إنفراد صريح، ولكن أستمر أبو جبل في تألقه وتصدى للكرة ببراعة.

ودخل مهند لاشين بدلاً من حمدي فتحي، وفي الدقيقة 100 تألق أبو جبل مرة أخرى وينقذ كرة برأسية قوية من ديانج.

وبالشوط الإضافي الثاني، أستمر أبو جبل لثالث مرة أمام ديانج الذي سدد تسديدة صاروخية في الدقيقة 115، وبعدها بدقيقة سدد مروان حمدي كرة قوية في هجمة منظمه لمنتخب مصر، ولكن تعامل ميندي مع الكرة بشكل مميز.

وتتجه المبارة بتلك النتيجة إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم الفائز بكأس أمم أفريقيا 2021.

ركلات الجزاء

- كوليبالي يسجل للسنغال

- زيزو يسجل لمصر

- عبده ديالو يسجل للسنغال

-محمد عبد المنعم يهدر لمصر

- بونا سار يهدر للسنغال

- مروان حمدي يسجل لمصر

- ديانج يسجل للسنغال

- مهند لاشين يهدر لمصر

- ماني يسجل للسنغال

تشكيل منتخب مصر أمام السنغال:

حراسة المرمى: أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم – محمود حمدي "الونش" – إمام عاشور.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد - عمر مرموش.