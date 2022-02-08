«الإسكان» تعلن موعد بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بالقاهرة الجديدة

/678060/الإسكان-تعلن-موعد-بدء-تسليم-قطع-أراضي-الإسكان-الأكثر-تميزا-بالقاهرة-الجديدة

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 13/2/2022، وحتى يوم الثلاثاء 1/3/2022، في تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بحي الأوركيد " الألف فدان سابقاً " منطقة 5 بالقاهرة الجديدة.

دوت الخليج

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن الحضور شخصياً أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض بالاستلام بعد سداد المستحقات المالية المطلوبة، مضيفا أنه سيتم تسليم القطع من 1 : 10، يوم الأحد 13/2/2022، والقطع من 11 : 20، يوم الإثنين 14/2/2022، والقطع من 21 : 30، يوم الثلاثاء 15/2/2022، والقطع من 31 : 40، يوم الأربعاء 16/2/2022، والقطع من 41 : 50، يوم الخميس 17/2/2022.

وأشار رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم القطع من 51 : 60، يوم الأحد 20/2/2022، والقطع من 61 : 70، يوم الإثنين 21/2/2022، والقطع من 71 : 80، يوم الثلاثاء 22/2/2022، والقطع من 81 : 90، يوم الأربعاء 23/2/2022، والقطع من 91 : 100، يوم الخميس 24/2/2022، والقطع من 101 : 110، يوم الأحد 27/2/2022، والقطع من 111 : 120، يوم الإثنين 28/2/2022، والقطع من 121 : 130، يوم الثلاثاء 1/3/2022.

مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري

وكانت وزارة الاسكان أعلنت في وقت سابق عن فتح باب الحجز، ابتداء من 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل، ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري، التي وجه بها رئيس الجمهورية، بفائدة 3 % متناقصة و8 % متناقصة.

الطرح يشمل وحدات سكنية بـ3 مشروعات

وقالت أن الطرح يشمل وحدات سكنية بـ3 مشروعات، وهي "سكن مصر"، و"دار مصر"، و"JANNA"، ويتم الطرح بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.