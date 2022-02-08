/678057/ربنا-يصبرك-بوسي-شلبي-تنعي-فيفي-عبده-في-وفاة-شقيقتها

رحلت عن عالمنا فجر اليوم الثلاثاء، الحاجة هدى شقيقة الفنانة والراقصة الشرقية فيفي عبده، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة أو أية تفاصيل خاصة بالجنازة.

دوت الخليج يرصد نعي الإعلاميةالمصرية بوسي شلبي لرحيل شقيقة الفنانة فيفي عبده الكبرى.

بوسي شلبي تواسي فيفي عبده بعد وفاة شقيقتها الكبرى هدى

وحرصت الإعلامية المصرية بوسي شلبي على نعي رحيل شقيقة فيفي عبده من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، حيث كتبت: "توفيت إلى رحمة الله تعالى، الحاجة هدى شقيقة الفنانة فيفي عبده.. برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ربنا يصبرك يا فيفي".

بوسي شلبي تشكر الإعلامي عمرو أديب بعد دفاعه عنها: «اتشرفت بكلامك عني»

على الصعيد الآخر، توجهت الإعلامية بوسي شلبي بالشكر للاعلامي المصري عمرو أديب، بعدما دافع عنها خلال برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية mbc مصر، معربة عن سعادتها البالغة بالحديث عنها في أحد أهم البرامج في الوطن العربي.

وكتبت بوسي شلبي على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام: «شكرا المحترم عمرو أديب كلامك أسعدني واتشرفت إنك تتكلم عني في أهم برنامج في الوطن العربي».

فكانت قد أصبحت الإعلامية بوسي شلبي، ترند بعد اللسخرية عليها بسبب فيديوهاتها التى تصورها بكاميرا هاتفها في أي مناسبة، وكانت أخرها لقاء مع النجم العالمي جون ترافولتا.

الجمهور يسخر من بوسي شلبي بعد لقاءها بالنجم العالمي جون ترافولتا

ونشر رواد التواصل الإجتماعي للفيديو قصير جاء تصويره من خلال كاميرا هاتفها أثناء حضورها حفل تسليم جوائز joy awards، لتنهال عليها التعليقات السلبية.

وعلق أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على طريقة كلام بوسي شلبي مع الفنان جون ترافولتا قائلاً:”فضيحة والله حاجة تكشف”.

وكُتب تعليق آخر على الفيديو المنشور بصورة من فيلم “أبو على” معلقًا على الصورة: “اللي فضحانا فى المنطقة والمحطات الفضائية”.

وعلق أحدهم على دعوة بوسي شلبي لترافولتا من خلال الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، قائلاً: ”يلا يا أشرف أعزمه على المهرجان.. ايه العبط اللي بنشوفه دا”، مصطحب ايموشن ضاحك مع علامات التعجب.