الشركة المتحدة تهدي أغنية لمنتخب مصر: "شكرا على تعبكم وما تبكوش ارفعوا رأسكم"

أنتجت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أغنية لتعرب فيها عن شكرها لمنتخب مصر عقب الآداء الرجولى الذى قدموه في بطولة أمم أفريقيا، وحصولهم على المركز الثاني.

كانت بعثة منتخب مصر وصلت إلى القاهرة قادمة من الكاميرون بعد انتهاء المشاركة بمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وحرص الجميع فى مطار القاهرة على استقبال بعثة المنتخب بالورود تقديرا للدور الذى قدموه فى البطولة، وإلى نص الأغنية.

شكرا منتخب مصر

شكرا على كل تعبكم وما تبكوش ارفعوا راسكم

كملوا احلامنا الجاية كلنا عارفين اخلاصكم

دايسين بتهدوا في صخر حاسين بيكم بالفخر

لسه اللى هييجي بتاعكم على كتفكم أحلام مصر

كيروش قبطان الفرقة وصلاح قائد اسطورة

الحضري وسر الصنعة سلمها لجبل الكورة

ونش ومنعم وحجازى سد منيع سد فولاذي

فتوح واللمسة الحلوة بيكمل اجمل صورة

حمدي سولية مع النني رجالة نص الملعب

زيزو معلم من لمسة كل اللى قصاده بيتعب

وتريزيجيه ما بيبخلشي بيحارب لما بينزل

مصطفى وشريف مروان بكرة الدفاعات تزلزل

شكرا على كل تعبكم وما تبكوش ارفعوا راسكم

كملوا احلامنا الجاية كلنا عارفين اخلاصكم

بطل اللعبة يا شناوي سايب في قلوبنا علامة

اكرم والقلب الجامد ترجع وبالف سلامة

ايمن وعمر وامام اكبر من اى كلام

مهما بتصعب يا مهند هتشيل الكاس قدام

رمضان صبحى ومرموش بالجهد مقصرتوش

صبحي علاء جاد مروان تحتاجهم تلقى وحوش

انتوا عملتوا اللى عليكم ايدنا هتفضل في اديكم هنعوض بكره بتاعنا

والفرحة هتكمل بيكم