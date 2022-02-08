استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بمقر الوزارة الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد لبحث سبل التعاون المشترك في مختلف مجالات الخدمات البريدية التى يوفرها قطاع الطيران لخدمة حركة البريد والشحن والخدمات اللوجستية حيث تم خلال الاجتماع مناقشة سُبل التعاون في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية فى ظل اتجاه الدولة المصرية لتطبيق التحول الرقمى فى كافة المجالات. وفى بداية اللقاء رحب الطيار محمد منار بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد مؤكدا على أن وزارة الطيران المدنى تعمل على تقديم كافة التسهيلات لتقديم الخدمات البريدية المتطورة التى تقدمها الهيئة القومية للبريد بصورة متميزة وبالجودة المطلوبة خاصة فى ظل التحول الرقمي الذى ساهم فى تقديم مختلف الخدمات البريدية بصورة أشمل وأسرع ومن جانبه أكد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذا اللقاء يهدف لبحث فرص التعاون المشترك بين البريد المصري ووزارة الطيران المدني بما يسهم في تقديم خدمات البريد المصري حول العالم بجودة عالية وأسعار تنافسية وبما يضمن تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات متميزة ومختلفة للمواطنين موضحا حرص البريد المصري على فتح آفاق جديدة للتعاون مع وزارة الطيران المدني بما يتيح تعظيم استثمارات البريد المصري وتحقيق أقصى استفادة منها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الطيران المدني يبحث أوجه التعاون مع رئيس الهيئة القومية للبريد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.