جهود الزراعة والطب البيطرى من 1 إلى 7 فبراير (انفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة العدد 27 من إصدار: "الزراعة فى كل مصر" بالانفوجراف"، ويوضح الجهود التى تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطرى بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 1 لـ 7 فبراير الجارى.





وشنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة، خلال هذا الأسبوع، حملة مكبرة على محلات وأسواق اللحوم، إذ تم ضبط طنين و94 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمى وذبح خارج المجازر، كما تم الانتهاء من تحصين 5 آلاف و279 رأس ضد أمرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام والطاعون، كذلك تم عقد 8 ندوات إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، إزالة 29 حالة تعد على الأراضى الزراعية على مساحة فدانين، كما تم المرور على زراعات القمح للاطمئنان على الحالة العامة للمحصول، وتم عقد ندوة حقلية بحضور المزارعين للتوعية بأهم الأمراض التى تصيب القمح فى هذه الفترة.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، إزالة حالات تعد على الأراضى الزراعية، كما تم شن حملة على اسواق المبيدات، إذ تم ضبط 29 عبوة مختلفة الأحجام من المبيدات المحظور وغير مسجله بوزارة الزراعة، كما تم عقد اجتماع لأعضاء الحملة القومية للقمح، ضمن أعمال المتابعة للمحصول، كذلك تم عقد 35 ندوة بجميع مراكز المحافظة، ناقشت عددا من الموضوعات على رأسها الاعداد لزراعة القمح، الرى الحديث وتجميع الألبان، كما شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية، 17 حملة على اسواق اللحوم، حيث تم خلالها المرور على 202 مركز لبيع وتداول اللحوم، حيث تم ضبط 856 كجم لحوم ذبح خارج المجازر ولحوم ومصنعتها ودواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمى، كما تم الانتهاء من تحصين أكثر من 42 الف جرعة ضد مرضى التهاب الجلد العقدى وجدرى الأغنام، واكثر من 5 آلاف جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وتحصين اكثر من 3000 جرعة ضد مرض التسمم الدموى، وتحصين أكثر من 100 ألف طائر ضد الامراض الوبائية بالمزارع والمحاجر والحضانات والمنازل، كما تم أيضا تنظيم 49 ندوة ارشادية و119 لقاء إرشادى، لتوعية المزارعين والمربين.

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة إزالة 4 حالات تعدى على الأراضى الزراعية، كما تم تشكيل لجان لمنع التعدى على الأراضى الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية حيث تختص تللك اللجان بتلقى البلاغات والشكاوى عن أى تعدى على الأرض الزراعية أو الشروع فيها واتخاذ كل الإجراءات التى تحول وقوع التعدى فى المهد، واعلنت ايضا مديرية الزراعة بالنوبارية، إزالة 10 حالات تعد على الاراضى الزراعية، بقرى البستان بالنوبارية، كما واصلت حملاتها على محلات بيع وتداول الأسمدة والمبيدات، وتم تحرير 7 محاضر لمحلات بدون ترخيص ومبيدات مجهولة المصدر وغير مسجلة.

وخلال هذا الأسبوع أيضا، شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الإسكندرية، حملة مكبرة على محلات وأسواق اللحوم، حيث تم ضبط 139 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم الانتهاء من تحصين 12 الف و451 راس ضد جدرى الضأن والجلد العقدى، 940 راس ضد مرض الحمى القلاعية، 503 رؤوس ضد مرض حمى الوادى المتصدع، و161 رأس ضد مرض التسمم الدموى، كما تم عقد 7 ندوة ارشادية، كما استقبلت مديرية الزراعة بدمياط أصحاب مراكز تجميع الألبان بنطاق المحافظة، حيث تم عقد لقاء مفتوح، لمناقشة أهم الخدمات المقدمة لهم فى إطار الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية بعنوان (المشروع القومى لتطوير مراكز تجميع وتصنيع الألبان)، كما أعلنت المديرية بدء العمل بوحدة تصنيع منتجات الألبان بالمديرية، كما تم عقد اجتماع مع جهاز حماية الأراضى بالمديرية والإدارات ومهندسى الإدارة المركزية لحماية الأراضى وتم التنبيه باتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية لكافة اعمال حماية الأراضى والتصدى لأى حالة تعدى وإزالتها فوريا فى مهدها.

بينما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم عن استمرار حملاتها للتصدى وازالة التعديات على الاراضى الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، فى مراكز: أبشواى، الفيوم، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية حول اهم المشاكل التى تواجه النحالين، كذلك تم عقد اجتماع مع مديرى الإدارات الزراعية ومسؤولى كارت الفلاح، لمتابعة كل الاعمال، المرتبطة بهم، وعمليات توزيع الأسمدة، كما نظمت مديرية الطب البيطرى 7 قوافل بيطرية علاجية وإرشادية مجانية خلال شهر فبراير الجارى، لتقديم أوجه الرعاية الطبية للماشية، وتوفير العلاج اللازم لها للحفاظ على الثروة الحيوانية، كما واصل مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، المرور على زراعات القمح والفول البلدى بمراكز ببا، الواسطى، وبنى سويف.

كما تابعت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، فاعليات الحملة القومية لمكافحة القوارض، حيث تم تشكيل لجنتين من إدارة القوارض، لمتابعة أعمال الحملة وتوزيع الطعوم السامة، كما واصلت المديرية متابعة انشاءات مجمع الخدمات الزراعية بمركز ساحل سليم، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ووزعت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، 270 رأس ماعز عشار على المرأة السيناوية بمدينة الطور وذلك لتمكين المرأة اقتصاديا، كما تم المرور على الزراعات الشتوية بمدينة الطور، كما تم أخذ عينات لعدد 50 بئر بمدينة الطور وذلك لقياس نسبة الأملاح بمياه الرى، كما تم المرور على الحقول الارشادية لمحصول القمح، كما تم تنفيذ حملة مكافحة حقلية بالقطاع الزراعى بنويبع، ونفذت الإدارة الزراعية براس سدر حملة مرور دورية على الزراعات الشتوية على مدار الاسبوع لمتابعتها ومتابعة اثر موجة الصقيع خلال الاسبوع المنقضى.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الاعلامى للوزارة، يصدران حاليا 4 إصدارات رسمية، الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة فى أسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة فى كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعى، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى يلقى الضوء على الخدمات التى تقدمها الوزارة للمزارعى والمربى، كذلك الاصدار الاخير ارقام فى الزراعة، الذى يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعى بالارقام.