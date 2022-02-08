عاجل.. الشركة المتحدة تهدى منتخب مصر أغنية «شكرا على كل تعبكم»

جدة - نرمين السيد - وتضمنت كلمات الأغنية: "شكرا على كل تعبكم، وماتبكوش ارفعوا راسكم، كملوا أحلامنا الجاية"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أدهم دهيمة، وتوزيع إلهامى دهيمة، وأحمد حسام.
وكانت الشركة أعلنت فى فيديو ترويجى إذاعة مواجهة مصر والسنغال، المؤهلة لكأس العالم، حصريا على قناة أون تايم سبورت.
ووجهت الشركة، الشكر لرجال المنتخب فى الفيديو قائلة: "كلمات الشكر أقل ما يمكن أن نقدمه إلى لاعبى المنتخب المصرى عقب الأداء الرجولى فى بطولة كأس الأمم الإفريقية.. شكرا رجال منتخب مصر.. انتهت الجولة الأولى.. وننتظركم فى الجولة الثانية.. مصر والسنغال وحلم كأس العالم يوم 23 مارس المقبل".
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