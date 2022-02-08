محافظ بورسعيد يتفقد معدات تم رفع كفاءتها (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عددا من المعدات والأجهزة التابعة للمحافظة والتى تم رفع كفاءتها وتطويرها بعد أن كانت متهالكة لتوفير المزيد من المعدات التى تساهم فى الارتقاء بخدمات الأحياء.





جاء ذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، وبحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والمهندس ناصر الاطروش مدير جهاز الإنقاذ والطوارى.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المحافظة وفرت مختلف المعدات والأجهزة والأطقم الفنية فى مختلف القطاعات لقيام الأحياء بالوظائف الخدمية على أكمل وجه. ولفت المحافظ أنه سيتم استخدامى هذه المعدات للمساعدة فى أعمال النظافة وإزالة الاشغالات، والحفاظ على الوجه الحضارى والجمالى للمحافظة، فضلا عن أعمال التطهير بكل القطاعات.

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