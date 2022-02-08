الاستغاثات الطبية: صدور 146 قرار علاج وإجراء 123 عملية فى يناير

وأثنى رئيس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، وتعاملها الفورى مع ما يتم رصده من استغاثات للمواطنين تتعلق بالقطاع الصحى، وسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مؤكدا أهمية الاستمرار فى تكثيف هذه الجهود من أجل رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، وتوفير كافة سبل الدعم الممكنة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة لجميع المصريين.
كما أشاد مدبولى بتعاون الجهات المسؤولة عن الخدمات الصحية، فى الاستجابة لأى شكوى أو استغاثة، مؤكدا أننا جميعا نعمل من أجل تحقيق هدف واحد هو خدمة المواطن المصرى.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام المصرى، أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 450 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى.
وأشار المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاستجابات خلال شهر يناير الماضى شملت صدور 146 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن إجراء 123 عملية جراحية، وإصدار 12 قراراً خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى.
وأضاف أن مجهودات اللجنة خلال الشهر الماضى تضمنت أيضاً عمل الإجراءات الطبية لـ 63 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ 19 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 15 حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة.
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