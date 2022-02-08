/678053/هاني-شاكر-يشتري-جنسية-دول-الكاريبي-ونشطاء-عاجبك-كده-يا-ساويرس

دوت الخليج

ويظهر في الفيديو الفنان هاني شاكر" نقيب المهن الموسيقية" جالسا على مقعد بأحد الشركات ويوقع على عقد موضوع أمامه، بينما تتحدث إليه إحدى العاملات بالشركة قائلة: "النهاردة عندنا عميل مميز جدا هو أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، بيمضي العقد للحصول على الجنسية وجواز سفر دول الكاريبي عبر الاستثمار في أحد المنتجعات الكبرى، ونتمنى لك التوفيق وإن شاء الله نصورك تاني بعد حصولك على الباسبور".

لمشاهدة الفيديو اضغط هو نقيب المغنواتية الفنان هاني شاكر الوطني جدا جدا ليه بيحاول يشتري جواز سفر دول الكاريبي؟ هي #مصر مزعلاك في إيه يا فنان؟

إيه الى في الكاريبي ومش لاقيه في مصر pic.twitter.com/t4SG9afhWp — samy atya (@samyatya) February 7, 2022

ليرد عليها هاني شاكر مبتسما بعبارات الشكر: " ميرسي لكي جدا وأنا اللي سعيد بوجودي وسطكم".

نشطاء تويتر ساخرين: أكيد عندهم بطاقة تموين أحسن مننا

أثار ذلك الفيديو سخرية نشطاء موقع " تويتر" وجاءت تعليقاتهم مثل: " استلقى وعدك بقى من شريف منير" و" وعاجبك كده يا ساويرس انت وشاكوش وبيكا"، و" يعني هاني شاكر حيبقى كاربيان"، و" حيبقى أمير الغناء الكاريبي"، و" يمكن عايز يرتقي بالفن الكاريبي بعد ما زهق مننا"، و" أكيد عندهم بطاقة تموين أحسن مننا"، " النقيب اللي بيوزع صحوك الوطنية نسي يدي واحد لنفسه"، " طب ما تستثمر في العاصمة الإدارية هي مصر قصرت معاك في حاجة” ، و” أوعى يكونوا ضحكوا عليك في السعر”.

نجيب ساويرس يشعل الأزمة بين هاني شاكر ومطربي المهرجانات

وكان الفنان هاني شاكر قد آثار الجدل مؤخرا بعد إصداره قرار باعتباره نقيب المهن الموسيقية، بمنع 20 مطرب من مطربي المهرجانات من الغناء على رأسهم حسن شاكوش وحمو بيكا، لكون ما يقدموه من أعمال لا يرتقي لذوق الفن المصري بل ويسيء إليه.

واشتعلت تلك الأزمة بعد تدخل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس ووصفه لقرار نقيب الموسيقين بالمعيب قائلا: "أول مرة أشوف نقيب المغنيين فخور بمنع الغناء.. الجمهور هو اللي يختار يسمع مين وما يسمعش مين مش النقيب".

ولمزيد من التحدي أعلن ساويرس دعوة مطربي المهرجانات إلى مهرجان الجونة القادم، موجها حديثه لهاني شاكر بأنه أصلا لا يعرف أي من أغانيه ولا يستمع إليه وهو ما رد عليه هاني شاكر: " ما يشرفنيش إنك تسمعني".

كما صرح هاني شاكر أيضا خلال الندوة التي أقيمت في قصر السنيما تحت عنوان" إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع" أن ساويرس لا يفهم في مجال الموسيقى والغناء وأن اللي يهاجم القرار ما بيحبش مصر".