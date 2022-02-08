/678052/التربية-والتعليم-تكشف-تفاصيل-ضوابط-إعلان-نتائج-امتحانات-الترم-الأول

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائي فى شكل تقديرات، مشيرة إلى أن الدرجات باللون الأزرق تؤكد أن الطالب فاق التوقعات، واللون الأخضر يوضح أن الطالب قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة ومن 65 لأقل من 85 ، واللون الأصفر يوضح أن الطالب في حاجة إلي بعض الدعم ومن 50 لأقل من 65، واللون الأحمر يوضح أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم من 1 لأقل من 50.

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وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد في الفصل الدراسي تُحسب من خلال مجموع درجات الاختبارات التى أداها الطالب والمهام الأدائية ودرجات المواظبة، موضحة أن مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.

حساب نجاح الطالب فى العام الدراسى

وأوضحت الوزارة إنه يتم حساب نجاح الطالب فى العام الدراسى من خلال حساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي مجموع درجات الفصل الدراسي الأول ، و مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2، مشيرة إلى أن امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الرابع الابتدائي هو أخر امتحان بالترم الأول حيث من المقرر أن يمتحن الطلاب بالفصل الدراسى الثانى 3 اختبارات وفق ما تضمنه القرار الوزارى المنظم للتقييم الجديد فى الصف الرابع الابتدائى.

إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائي

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كانت قد أرسلت خطابا للمديريات التعليمية طالبت فيه بضرورة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائي والصفين الأول والثانى الثانوى العام فى شكل تقديرات من خلال المدارس.