3 حالات يجوز للمرأة فيها الامتناع عن الجماع مع زوجها

جدة - نرمين السيد - وأكد عمران، فى باب "سؤال وجواب"، بالعدد الجديد من مجلة "Insight"، التى تحررها دار الإفتاء باللغة الإنجليزية، أن الإجبار على الممارسة الجنسية بين الزوج وزوجته محرم فى الإسلام، مشدد على أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، نهى عن استخدام العنف والإجبار مع الزوجة لممارسة العلاقة الجنسية.

واستدل أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على ذلك بما جاء عن النبى، صلى الله عليه وسلم: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها فى آخر اليوم".

وأوضح أنه يحق للزوجة أن تمتنع عن العلاقة مع زوجها، إذا كان يمارس العنف معها، إذا كان يعانى من مرض معدى، وإذا كانت المرأة مريضة نفسيًا أو جسديًا.