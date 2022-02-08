وفاة شقيق الفنانة المعتزلة شمس البارودي

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دوت الخليج يرصد وفاة الشقيق الوحيد للفنانة المعتزلة شمس البارودي.

شمس البارودي تعلن وفاة شقيقها الوحيد

وأعلنت شمس البارودى وفاة شقيقها من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، حيث كتبت: "البقاء لله إنا لله وإن إليه راجعون.. استرد الله وديعته توفى أخى محمد تيسير جميل البارودى".

شمس البارودي..طالتها شائعة خلع الحجاب وهذه حقيقة عودتها للتمثيل

على الصعيد الآخر، تصدرت الفنانة القديرة شمس البارودي الفترة الماضية التريند بعد أن كشف نجلها عمر يوسف عودتها للتمثيل مرة أخرى بعد غياب 40 عام الأمر الذي عرضها للإنتقاد من قبل عدد كبير من الجمهور ناشرين شائعة خلعها للحجاب.

البداية كانت بإعلان عمر نجل شمس البارودي عن عودتها للفن من خلال تنفيذه ل برنامج وثائقي جديد عن قصة حياة والده الفنان حسن يوسف، ووالدته شمس البارودي موضحا أن الفكرة لازالت في مرحلة الكتابة والفكرة، ولم يتم شرائه من قبل شركات الإنتاج سواء في مصر، أو خارجها حتى الأن.

شمس البارودي تتعرض للإنتقادات

أخذ رواد السوشيال ميديا في تداول أنباء عودة شمس البارودي للساحة الفنية وفوجئت الفنانة بمن يعايرونها بتاريخها الفني وبعضهم انتقادها متهما البارودي بخلعها الحجاب، والأخريبن عايبوها على كبر سنها وغيرها من الهجوم اللاذع التي تعرضت له الفنانة.

شمس البارودي ترد على منتقديها

وخرجت شمس البارودي عن صمتها، لتقول في تصريحات صحفية، معربة عن غضبها واستيائها من الجمهور: “لا أبلغ من تطاول أو تطاولت علي بأقذع الألفاظ متمسحا في الدين، والدين يقول يكب الناس على وجوههم يوم القيامة حصاد ألسنتهم، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا الغير، ولا يعلم أي متطاول منكم ما هو حاله مع الله وكيف ومتى سيلقاه، وأبلغكم أن الوصي عليا هو الله، الوصي عليا هو ديني وسأقف أمامه وحدي، وكلنا في قبورنا أمير أو غفير أو رئيس أو وزير لنا ميعاد مع الموت والقبر والحساب، فلن تكونوا أحرس عليا من نفسي التي تركت كل مايسيل عليه لعاب المتطاولون طمعا في جنة الله ورضاه”.

وتابعت: “أما من يعايروني بأعمال فنية كل جميلات الفن عملوها وأنا اعتزلت في أول سن 30 تاركة شهرة ومال من أجل رضا الله".

حسن يوسف ينفي عودة البارودي للفن

أما عن حسن يوسف فأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، حقيقة عودة البارودي للفن مرة أخرى، قائلا: “ إن هذا الخبر ليس حقيقيا.. وأن نجله عمر يوسف، أراد أن ينتج فيلم وثائقي تسجيلي عن حياة والدته، التي لم يعرفها الجمهور، لأن الجمهور يعلم بحياتها الفنية فقط، وليس حياتها الشخصية”، مشيرا إلى غضبه من الجمهور الذي تسرع في الحكم على زوجته.