/678043/تطوير-القناطر-الخيرية-وتراخيص-المنشآت-الفندقية-يتصدران-لقاء-الوزيران-العناني-وعبد-العاطي

ناقش كلا من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، سُبل تعظيم الاستغلال السياحي الأمثل لمنطقة القناطر الخيرية خاصة بعد أعمال التطوير التي نفذتها وزارة الموارد المائية والري بحدائق القناطر الخيرية، بالتزامن مع الافتتاح الوشيك لقصر محمد علي بشبرا بعد انتهاء وزارة السياحة والآثار من مشروع ترميمه.

دوت الخليج

جاء ذلك، خلال الاجتماع المشترك الذي عقده الوزيران بمقر وزارة الموارد المائية والري، لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بينهما، بحضور كلا من الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الري والموارد المائية والمشرف على مكتب الوزير، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من القيادات التنفيذية من الوزارتين.

جانب من اللقاء

الوزيران يناقشان تسهيل إجراءات تراخيص المنشأت الفندقية الطلة على النيل أو البحر

وذكر بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار صباح اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع تطرق أيضا للتنسيقات المستمرة بين الوزارتين بشأن تسهيل إجراءات التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية سواء المطلة على نهر النيل أو البحرين المتوسط والأحمر، ومناقشة تسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص المراكب والمطاعم السياحية تيسيرا على العاملين بالقطاع السياحي وتنشيطا للحركة السياحية، وذلك في ضوء صدور قانون الموارد المائية والري الجديد، وموافقة مجلس النواب على قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

استعراض الائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية

وأضاف البيان، أنه تم كذلك استعراض اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري والجاري إعدادها حاليا في صورتها النهائية بعد التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، تمهيدا لاتخاذ باقي الإجراءات اللازمة لإصدارها وفقا لنصوص أحكام قانون الموارد المائية والري الجديد.

العناني وعبدالعاطي خلال اللقاء

وشهد اللقاء توجيه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الشكر للدكتور عبد العاطي على ما تقدمه وزارة الموارد المائية والري من دعم للقطاع السياحي، مشيرا للتنسيق الدائم بين الوزارتين والذي ينعكس على خدمة وتنشيط القطاع السياحي بما يعود بمردود إيجابي على العاملين في هذا القطاع الحيوي.

كما رحب الدكتور عبد العاطي بالدكتور العناني، مؤكدا أهمية التواصل بين الوزارتين لمناقشة سبل التنسيق في الموضوعات المشتركة بينهما فيما يتعلق بالقطاع السياحي، والعمل على تسهيل الإجراءات وإزالة أي معوقات.