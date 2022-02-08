تعيين أولى دفعات «قادرون باختلاف» على الحد الأدنى للأجور بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار توجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة، بالبدء فى تطبيق قرار المجلس القومى للأجور رقم 57 لسنة 2021 باحتساب الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك اعتبارا من الأول من يناير 2022.
وأناب وزير القوى العاملة، مدير المديرية بالإسكندرية، ياسر سعيد بتسليم عقود العمل للعمال من ذوى القدرات الخاصة بمقر المديرية بالمحافظة، مشيدا بالدور الذى تلعبه هذه الفئة فى دعم الاقتصاد الوطنى جنبا إلى جنب مع جميع العاملين بالدولة وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة دمج ذوى القدرات الخاصة فى النسيج الاجتماعى للوطن، للاستفادة من قدراتهم الفائقة فى صناعة مستقبل الجمهورية الجديدة.
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