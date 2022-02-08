/678037/تشكيل-الأهلي-المتوقع-أمام-بالميراس-البرازيلي-فى-نصف-نهائي-كأس-العالم-للأندية

يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم امام فريق بالميراس البرازيلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل الأهلي المتوقع امام بالميراس

في حراسة المرمي: علي لطفي

في خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم- علي معلول –أيمن اشرف

في خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج- محمد هاني

في خط الهجوم: أفشة –محمد شريف – حسين الشحات

ويسعي النادي الأهلي في تحقيق الفوز علي بالميراس، والتأهلي إلي نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولة في تاريخه.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

وجاءت قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية كالتالي : علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات وافشة وزياد طارق ووليد سليمان وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر.

ويستعد الاهلي لمواجهة فريق اف سي مونتيري بطل المكسيك في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية والمحدد له السبت القادم في إطار منافسات الدور التمهيدي للبطولة.

خروج عمار حمدي من القائمة

أثبتت الأشعة التي أجراها عمار حمدي لاعب خط وسط النادي الأهلي، تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وذلك بعد فحصه بأحد المستشفيات في أبو ظبي بالإمارات.

وخضع عمار حمدي لأشعة رنين في أحد المستشفيات القريبة بصحبة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، بعد خروجه من المران لإصابته في الركبة أثناء مشاركته في التقسيمة الجماعية.

احداث مباراة الأهلي مونتيري

وبدأ مونتيري المكسيكي بضغط كبير على الأهلي وأضاع أكثر من كرة خطيرة، ولكن تألق علي لطفي ودفاعات القلعة الحمراء.

ثم بادل النادي الأهلي بهجمات مرتدة شكلت خطورة كبيرة على مرمى مونتيري، وكان يستطيع أن يسجل من خلال تلك الهجمات، وأضاع حسين الشحات وأحمد عبد القادر أخطر فرص المباراة، بعد إستغلال الهجمات المرتدة بشكل مميز.