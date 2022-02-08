أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 8 فبراير 2022

جدة - نرمين السيد - نشر "دوت الخليج" أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 8 فبراير 2022.

القاهرة

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة؛ لمناقشة مشروعات قوانين وطلبات مناقشة عامة.

القاهرة

يشارك وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة فى الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الإفريقى لتعزيز السلم المنعقد بموريتانيا.

القاهرة

تُنظم وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الهيئة الوطنيـة للإعلام، ندوة للرأى بعنوان "مخاطر الطلاق".

شبين الكوم

تنطلق أول حملة مكبرة للتطعيم ضد فيروس كورونا بمحافظة المنوفية، وتعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية تحت شعار "لا انتظار لا زحام".

أبو ظبى

يواجه فريق الأهلى فريق بالميراس البرازيلى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، فى السادسة والنصف مساءً، على ملعب آل نهيان بنادى الوحدة الإماراتى.

طرابلس

تعقد اللجنة العسكرية 5+5 اجتماعها التاسع بمقرها الدائم بمدينة سرت الليبية.

بيروت

يترأس نجيب ميقاتى رئيس الحكومة اللبنانية، جلسة عادية لمجلس الوزراء، فى التاسعة صباحًا، فى السراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية؛ لدراسة عدد من الموضوعات.

الجزائر

يقوم رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن بزيارة إلى تونس لإحياء الذكرى الـ64 لأحداث ساقية سيدى يوسف بمحافظة الكاف وبحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

برلين

يستقبل المستشار الألمانى أولاف شولتز، فى العاصمة برلين، الرئيسين الفرنسى إيمانويل ماكرون، والبولندى أندريه دودا.

فيينا

يفتتح الرئيس الحالى لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ووزير خارجية بولندا زبيغنيو راو الحوار الأمنى الأوروبى المتجدد الذى يعقد تحت مظلة المنظمة الأوروبية، بمشاركة رفيعة المستوى.