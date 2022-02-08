/678033/مواعيد-مباريات-اليوم-الثلاثاء-والقنوات-الناقلة
تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المواجهات الهامة في أندية مختلف العالم، ومن أبرزها مباراة الأهلي ضد بالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
يرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:
مواعيد مباريات كأس العالم للأندية
تقام مباراة بالميراس ضد النادي الأهلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًعبر قنواتSSC7 HD
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
يخوض فريق وست هام يونايتد ضد واتفورد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، عبر قنوات beIN Sports 3 H Premium
يخوض فريق نيوكاسل يونايتد ضد إيفرتون في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium
يخوض فريق بيرنلي ضد نظيرة مانشستر يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات كأس إيطاليا
يخوض انتر ميلان ضد فريق روما والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.
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