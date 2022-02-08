الأرصاد تعلن عن ظاهرة جوية مؤثرة على طقس اليوم (صورة)

جدة - نرمين السيد - وقالت على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"،إن هناك ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة، اليوم، على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد، دافئ على جنوب البلاد نهارا، وإن ظل الطقس شديد البرودة ليلا.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 22 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 21 درجة مئوية، وشمال الصعيد 23 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 26 درجة.

وأضافت الأرصاد: "تبقى الظاهرة المؤثرة غدا هى الشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء، كما تنشط الرياح على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال و الأتربة هناك ،مع وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على أقصى غرب البلاد نهاية اليوم".