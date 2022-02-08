وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو خليل فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "CBC"، هذه الإعفاءات تزيد من حجم الصناعات من خلال الاستثمارات، ضاربًا المثل بأن إعفاءات الأدوية من ضريبة القيمة المضافة يترتب عليه انفخاض سعر التداول وبالتالى زيادة حجم المبيعات والطلب، مما يؤدى إلى زيادة المصانع المنتجة للأدوية أو التوسع فى المصانع القائمة من خلال إنشاء خطوط إنتاج جديدة.
الإعفاءات الضريبية
وفيما يخص مجال الزراعة، أوضح رجب محروس أن الإعفاءات الضريبية الجديدة تشمل الأسمدة والمركزات والأعلاف، لما تمثله من أهمية بالنسبة للإنتاج الحيوانى والداجنى، نظرًا لأن زيادة تكلفة الأعلاف تؤدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، وبالتالى يكون هناك انخفاض فى القيمة التسويقية لمثل هذه المنتجات.
وتابع: "الدولة تعمل جاهدة على تخفيض أسعار السلع الأساسية التى تمثل مصدر حياة لمحدودى الدخل، ولتوفير الأمن الغذائى لهم شملت الإعفاءات أيضًا الحبوب الأساسية، ما جعل هناز زيادة شديدة فى طلب الحبوب والبقوليات وكذلك على الدواجن واللحوم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصلحة الضرائب: هذا هو الهدف الأساسى من الإعفاءات الجديدة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.