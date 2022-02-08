وزير الأوقاف يصل إلى نواكشوط

جدة - نرمين السيد - وصل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فجر اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، للمشاركة فى أعمال المؤتمر الإفريقى لتعزيز السلم تحت عنوان "بذل السلام للعالم".





وكان فى استقبال وزير الأوقاف، فى مطار نواكشوط أم التونسى الدولى، السفير المصرى لدى موريتانيا خالد يوسف، ونائب السفير محمود بيومى، ومسؤولون حكوميون من موريتانيا.

وأعلن المؤتمر الإفريقى لتعزيز السلم أن الدكتور محمد مختار جمعة سيشارك فى الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولى الثانى الذى ينظم تحت رعاية الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، وبرئاسة رئيس منتدى تعزيز السلم الشيخ عبد الله بن بيه.

واختار المؤتمر الأفريقى لملتقاه الثانى عنوان "بذل السلام للعالم"، وسيشارك فى هذا الملتقى عدد كبير من وزراء الشؤون الدينية فى القارة الأفريقية، ورؤساء مجالس الإفتاء، وجمع من العلماء والأكاديميين وقادة المجتمع المدنى، وبعض الفاعلين فى الشأن الشبابى بالقارة.

وسيناقش المشاركون على مدى 3 أيام، الوضع الراهن فى أفريقيا، وآليات تفكيك خطابات الكراهية والتطرف، والنماذج الملهمة فى تعزيز قيم السلم والتسامح والتعايش فى التراث الأفريقى.

وتتضمن محاور المؤتمر مواضيع استشرافية حول مستقبل القارة من أجل مقاربات قابلة للتجسيد على أرض الواقع لمعالجة الهشاشة والفقر والجهل والبطالة ومختلف عوامل البيئة الحاضة للتطرف وإشكالية الهجرة غير الشرعية، ولإطلاق مبادرات ميدانية للحوارات والمصالحات.