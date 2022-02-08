الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. سقوط أمطار فى هذا الوقت (صورة)

جدة - نرمين السيد - وقالت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن تنخفض الحرارة يوم غد الأربعاء بمعدل من 2: 4 درجات مئوية، لافتة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار يومى الخميس والجمعة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى.

ولفتت الأرصاد إلى أن هناك ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد، دافئ على جنوب البلاد نهارا، وإن ظل الطقس شديد البرودة ليلا.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 22 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 21 درجة مئوية، وشمال الصعيد 23 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 26 درجة.