وزير التعليم يكشف عن شكل نتيجة أولى وثانية ثانوى عام الجديد

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بالنسبة لـ نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى، فقد تم تشكيل لجنة من معلمى المواد لتقدير أوراق الإجابة بكل مدرسة.





وقال فى بيان له، مساء أمس الإثنين، إن نتيجة التيرم الأول للصف الأول والثانى الثانوى العام ستعلن فى صورة تقديرات. وستكون كالتالى: من 85 : 100 ممتاز من 65 لأقل من 85 جيد جدا من من 50 لأقل من 65 جيد أقل من 50 ضعيف وأضاف وزير التربية والتعليم: "تم تشكل لجنة للنظام والمراقبة بكل مدرسة لحساب نتيجة الطالب النهائية وإعلانها، وسيتم قبول الأعذار التى قد يتعرض لها الطالب أثناء الامتحانات طبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن".

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