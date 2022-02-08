جاء ذلك، خلال لقاء لها مع برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية dmc، مساء أمس الإثنين.
وكشفت الدكتورة رانيا أن هناك 200 مليون سيدة تعانى من ختان الإناث حول العالم، مشيرة إلى أن الختان هو أبشع صورة من العنف تجاه الفتاة، ويعد بمثابة دمار لحياتها، وفقدان الثقة فى والدها أو والدتها.
وتابعت رانيا يحيى، أن دور المجلس القومى للمرأة هو دور فعال وتوعوى، مؤكدا أن المجلس يتصدى لجميع أشكال العنف والضرر الذى يقع على المرأة، مؤكدة أن دور المجلس أصبح فعالا بشكل كبير على أرض الواقع.
وأكدت رانيا يحيى إن الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية بطوائفها الثلاث، لها دور مهم فى القيام بالتوعية، وأن الختان هو مفاهيم خاطئة تماما، إضافة إلى القيام بمبادرة "نعم لخدمة الوطن"، بالتعاون مع راهبات الكنائس وواعظات الأوقاف للتوعية بمخاطر العنف ضد المرأة بهذه المخاطر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قومى المرأة: 200 مليون فتاة تعانى من ختان الإناث (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.