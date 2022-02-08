التعليم تحدد رسوم وخطوات التظلم من نتيجة التيرم الأول لسنوات النقل

جدة - نرمين السيد - وقالت "الوزارة"، إن الطالب سوف يسدد 40 جنيها عن المادة الواحدة لدى المسئول المالى بالمدرسة بموجب قسيمة التحصيل 123 تربية وتعليم، مقابل أداء خدمة التظلمات من نتائج صفوف النقل، على أن يرفق بالطلب القسيمة الدالة على سداد مبلغ التظلم وصورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر.
وحددت الوزارة خطوات التظلم، وهى كالتالى:
يتوجه الطالب إلى الكنترول فى الموعد المحدد.
يسمح لولى الأمر فقط بالحضور مع الطالب أثناء اطلاعه على صورة من كراسة الإجابة بعد تصويرها من الكنترول بعد التأكد من شخصية الطالب وولى أمره.
يحظر على الطالب أو ولى أمره استخدام المحمول فى المكان المخصص للاطلاع على كراسة الإجابة داخل الكنترول.
يحظر على الطالب اصطحاب أى نماذج للإجابة مع تسليم الطالب النموذج الذى سيدون فيه بخط يده الملاحظات.
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