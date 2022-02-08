/678032/محمد-أبو-جبل-فيريرا-كان-بيقولي-نمبر-وان-وهذا-سر-أسم-جابسكي

تحدث محمد أبو جبل خارس مرمى منتخب مصر الوطني، ونادي الزمالك عن رغبته في الاحتراف قائلا:" كل واحد حلمه الاحتراف لكن للان معنديش عروض وملتزم بعقدي مع الزمالك ومفيش اي عروض واحب الاحتراف واجرب وهتنقلك وتطورك وفكرك يتغير".

دوت الخليج وتابع اللعب محمد أبو جبل خلال لقاءه على برنامج الحكاية المذاع على فضائية ام بي سي مصر تقديم الإعلامي عمرو اديب، مضيفا:" اللي احترفوا في مصر3 نادر السيد وعصام الحضري وشريف اكرامي". وأكمل اللاعب مححمد أبو جبل:" الونش من احسن المدافعين وقوي وشجاع ومبيخافش ع نفسه". محمد أبو جبل: فيريرا كان بيقولي نمبر وان.. وهذا سر أسم جابسكي وعن سر تسميته بجابسكي قال اللاعب محمد ابو جبل:" فيريرا هو السبب حيث انه لم يستطع قول ابوجبل.. فكان يقول نمبر وان .. وانا طلبت منه يقوول أبو جبل وقال مش عارف فاطلق سم جابسكي على أسم لاعب سلة برتغالي".

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