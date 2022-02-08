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قال اللاعب محمد أبو جبل لاعب المنتخب الوطني ، أن محمد صلاح من افضل الشخصيات الرياضية قائلا:" افضل واحد ممكن تقابله ف حياتك.. بيقعد ويكلمنا ويجمعنا ونلعب مع بعض.. حيث ان دوره مهم بره الملعب قبل جوه الملعب".

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وتابع اللعب محمد أبو جبل خلال لقاءه على برنامج الحكاية المذاع على فضائية ام بي سي مصر تقديم الإعلامي عمرو اديب، مضيفا:" صلاح عنده امكانيات وخبرات بنستفيد منه احنا لازم، بنسمعه لانه ف مكانه تانيه وعنده خبرات عمرنا ما عيشناها طريقه تفكيره غيرنا".

محمد أبو جبل: خسارتنا من نيجريا أهلتنا لنهائي أفريقيا أمام السنغال

وعن خسارة المنتخب من منتخب نيجريا قال اللاعب محمد أبو جبل:" ماتش نيجيريا وخسارته فوقنا وجه ف وقته".

وروى اللاعب محمد أبو جبل تفاصيل صورته مع اللاعب محمد صلاح قائلا:" الصورة افضل من الف كلمه.. وصلاح فاجئني بطريقة الاحتفال هو اول واحد جري عليه وحطيت صورته معي ف البيت".