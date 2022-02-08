وداعا للقمامة مع منظومة المخلفات الجديدة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديوجراف التالى أبرز ملامح منظومة المخلفات الجديدة والتى تستهدف جذب الاستثمارات فى جمع ونقل ومعالجة المخلفات. ومن المقرر إنشاء صندوق للنظافة فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وسن لوائح لحظر إلقاء المخلفات الزراعية فى المجارى المائية ووضع خطة لإدارة المخلفات الصناعية.

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