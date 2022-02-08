/678029/أبو-جبل-بكاري-جاساما-قالنا-هتتغلبو-وهدد-وائل-جمعة-قبل-الماتش-ولكن-هي-دي-أفريقيا

تحدث محمد أبو جبل خارس مرمى منتخب مصر الوطني، ونادي الزمالك، عن ما تعرض له المنتخل الوطني من ظلم تحكيمي من الحكم بكاري جساما قائلا:" بكاري جاساما هددنا قبل الماتش ومش هتكسبوا وقال لكابتن وائل اللي هتعملوا ع الدكه هطردكم وبيكلمنا باسلوب وحش وصلاح انفعل عليه وكان غريب وكان ضدنا وربنا كان كبير وقدرنا منساعدوش نوصل للي عاوز يوصله".

دوت الخليج وتابع اللعب محمد أبو جبل خلال لقاءه على برنامج الحكاية المذاع على فضائية ام بي سي مصر تقديم الإعلامي عمرو اديب، مضيفا:" من قبل الماتش كان بيعمل فحص للتيشرت يوقفنا قدامه 3 او4 دقايق .. ولكن هذه افريقيا وكل ما تتخيله سوف تجده في هذه القارة. أبو جبل:« بكاري جاساما قالنا هتتغلبو.. وهدد وائل جمعة قبل الماتش ولكن هي دي أفريقيا» وعن ا لفرق بين جاساما وجوميز الحكم الذي ادار ماتش النهائي قال محمد أبو جبل:" أخر ضربة ترجيح بقوله هما مضيعين 3 احنا كسبنا قالي لا لازم ارجع الفار وكان غريب في الكلام كانه بيؤمرنا.. اما جوميز جوميز قالنا انتم تساعدوني احنا بنعلم اطفال من بعدكم".

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