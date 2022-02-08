/678028/محمد-أبو-جبل-لما-الشناوي-أتصاب-قولت-اوعى-تقوم-عشان-العب-وقولتله-معلش-بعد-انتهاء-الشوط

قال اللاعب محمد أبو جبل :" كنت متخيل نوصل النهائي من اول اصابتي بكورونا وعديت بمراحل صعبه وكان صعب علي اوي الموضوع وفي مواقف قوتني علشان نعمل اقصى حاجه علشان ناخد البطولة".

دوت الخليج

وتابع اللعب محمد أبو جبل خلال لقاءه على برنامج الحكاية المذاع على فضائية ام بي سي مصر تقديم الأغعلامي عمرو اديب، مضيفا:" كان عندي ثقه ف الله العب ف اي وقت.. والشناوي حارس كبير ومحترم.. ومفيش فرق بين زمالك واهلي".

محمد أبو جبل: لما الشناوي أتصاب قولت اوعى تقوم عشان العب

وأكمل اللاعب محمد أبو جبل:" اول لما الشناوي قعد بعد ما اتصاب وقفت ع الخط ولبست واحساسي اوعى تقوم والدكتور لسه منزلش له اصلا وشوقي قالي استنى قولتله لا عاوز العب.. ولبست الجوانتي ووقفت ع الخط ".

محمد أبو جبل: الشناوي: لو وصلنا لضربات ترجيح قالي انت هتكسبنا

واردف اللاعب محمد أبو جبل:" لما الشوط انتهى.. روحت للشناوي اطمن عليه وعرفت حصله ايه وقولتله معلش وكلمني وقالي شد وفي اكسترا تايم شد ولو وصلنا لضربات ترجيح قالي انت هتكسبنا".