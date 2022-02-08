/678026/مكنتش-بعرف-امشي-وفركشت-قبل-فرحي-بـ-3-شهور-تصريحات-قوية-لـ-فريال-يوسف-ببرنامج-واحد-من-الناس

فجرت الفنانة فريال يوسف عدد من التصريحات المثيرة للجدل خلال حلولها ضيفة على برنامج «واحد من الناس» من تقديم الإعلامي عمرو الليثي على فضائية «الحياة».

ويرصد دوت الخليج في هذا التقرير أبرز تصريحات فريال يوسف الجريئة.

أبرز تصريحات فريال يوسف ببرنامج «واحد من الناس»

- غبت سنتين عشان مشكلة صحية وفقدت الحياة الطبيعية من كتر الألم ودخلت في مرحلة يأس.

- خفيت الخبر عشان عايزة أكون نقطة إيجابية عند الناس والناس مالها بالحاجات اللي مريت بيها واتعالجت من سكات.

- الحل الأنسب لإصابتي لاقيته في ألمانيا وبنسبة 80% أنا تمام ورجعت الشغل خلاص.

- تكتمت على الموضوع وكنت تحت تأثير الادويه عشان أهلي ميعرفوش إني في المستشفى و الموضع اتعرف بسبب صحفي وريم ميلاد وراندا جابر كلموا الصحفي وشال الخبر وحصل تكتم تام من وقتها.

- خوفت أقول عشان الناس هتاخدها تريقة بسبب حادثة حورية عشان كانت حادثة بالحصان واتصابت بكسر فقرة واختفاء لغضروف وانزلاق لغضروفين تانيين.

- الدكاترة أكدوا إن الآلام هترجع تاني بعد سنتين وبشكل أقوى وكنت في فترة مبمشيش خالص ومكنوش عارفين يشيلوني من السرير من الوجع.

- الكانسر أرحم بالنسبالي، ومكنش في نتيجة للعلاج وشغلي كله كان واقف وقضيت أكتر وقتي في تونس.

- إشاعات إعتزالي التمثيل مش حقيقة ومكنتش بروح المهرجانات عشان مش هقدر ألبس هاي هيلز.

- محدش من الفنانين كانوا معايا، كان معايا 4 أشخاص بس ووالدي ووالدتي مكانوش يعرفوا.

- أنا ست قوية وصلبة وبجنية بعرف أعيش وب 100 جنية بعرف أعيش الرضا أهم حاجة.

- لو هضطر إني أعيد حياتي من الأول هعيدها وكنت واخده كل مخدرات جدول المستشفى.

- ربنا لو هيخلقني من تاني وهيخيرني هختار والدي ووالدتي هما هما تاني.

- أنا مش أم في الحقيقة وبحب ألعب دور الأم في التمثيل.

- لازم عشان اتجوز اكون بحب وانا صعبه بحب مره كل 7 سنين.

- فركشت قبل فرحي ب 3 شهور عشان حصلت خيانة مع صاحبة صاحبه الأنتيم، وصاحبه سامحها لكن أنا معرفتش أسامحه مع إني بحبه.

- بقيت محترفة في التمثيل غصب عني وأنا في أيام الجامعة مع إني كنت ملتزمة في الجامعة وبحضر كل المحاضرات.

- كنت مديرة تسويق في شركة عالمية وبعد سنه قدمت استقالتي عشان حسيت اني فنانة وقولت أجرب حظي.

- أول عمل ليا وقعت عليه من غير ما أقرأ.

- وعندي خطوط حمراء في التمثيل أنا اللي بحددها ومش بلبس بكيني.

- ندمانة على مسلسل أسرار وخدت فيه نص أجري بس.

- بفضل الراجل الدنجوان و الراجل والست واحد بالنسبالي.

- اتطلبت من معجب للجواز وانا عندي 18 سنه وجالنا البيت واحنا بنتغدا.

- خلافي مع هند صبري سوء تفاهم وموضوع شخصي,

- مش بغير من دره وعيشه عمرها ما باركتلي على حاجة.

- عندي مسلسل 30 حلقة في رمضان ومترشحة لبروجكت 15 حلقة مختلفين وأنا في حلقة منهم.