فريال يوسف: «خلافي مع هند صبري شخصي ومش بغير من درة»

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حلت الفنانة فريال يوسف ضيفة في برنامج واحد من الناس الذي يذاع على قناة الحياة يوم الإثنين الساعة 10 مساءً، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، وتحدثت عن أسباب إختفائها لمدة سنتين خلال الفترة السابقة كما تحدثت عن بعض المواضيع الشخصية وروت قصص لأول مره تصرح عنها.

دوت الخليج يرصد تصريحات الفنانة فريال يوسف بعد عودتها إلي الساحة الفنية بعد غياب استمر حوالي سنتين وذلك خلال السطور القادمة.

فريال يوسف عن الأمومة

أوضحت فريال يوسف خلال لقائلها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس عن الأمومة بالنسبة لها وسبب عدم زواجها، حيث قالت فريال:”قرار مش بإيدي وأنا مش أم على الحقيقة ف بحب ألعب دور الأم في التمثيل ولازم أبقى بحب اللي هتجوزه”.

وقالت فريال عن العلاقات العاطفية في حياتها:”بحب كل ٧ سنين لازم عشان أتجوز أكون بحب وأنا فركشت قبل فرحي ب ٣ شهور عشان حصلت خيانة”.

فريال عن مواصفات شريك حياتها المستقبلي

وعندما تم سؤالها عن مواصفات شريك حياتها المستقبلي قالت فريال:”بحب الراجل المثقف اللي بيعتمد على نفسه وبيحب شغله ومستوى تفكير معين راقي في تفكيره وعايزه شخص يكون فيه شبه مني في حاجات كتير عشان انا ست متعملة ومثقفة”.

بدايات فريال يوسف الفنية

تحدثت فريال يوسف عن بدايتها الفنية قائلة:”بداياتي كانت فوازيز وبعدين إعلانات وبعدين ٢٠١٧ كان أول تمثيل و بقيت نجمة صف أول سنه ٢٠٠٠ وبقيت محترفه في التمثيل غصب عني وانا في أيام الجامعة مع إني كنت ملتزمة جدًا في الجامعة، وأنا خريجة تجاره عالمية وبعدين الاربع سنين زودت ٣ سنين ادارة اعمال ومشاريع”.

فريال يوسف عن أعمالها الفنية

وتكلمت الفنانة فريال يوسف عن أعمالها الفنية قائلة:”فيلم بالالوان الطبيعية مش ندمانة عليه وخدت عليه جايزه في مهرجان الاسكندرية، و الفليم كان مع مخرج كبير مهم كان في أربع أو خمس مخرجين بس في تقله (أسامة فوزي)”.

وقالت فريال :”أنا مكنتش جايه مصر بهدف التمثيل أنا كنت مديرة تسويق في شركة عالمية وبعد سنه قدمت استقالتي حسيت اني فنانة وقولت اجرب حظي، وأول فيلم وقعت من غير ما اقرأ ومندمتش على الفيلم”.

و تحدثت عن خطوطها الحمراء في مهنة التمثيل قائلة:” فيلم كنا بنصور في بول، وكان عايزني اطلع من البول ببكيني كان الفيلم تجاري بحت والمشهد غير موظف و المخرج قالي اشمعنا فيلم بالالوان الطبيعية، في خطوط حمرا أنا اللي احددها متزودش نسبة المشاهدة على حسابي”.

وأضافت فريال:”جمهورية امبابة والراجل الغامض بسلامته في حاجات راضيه عنها و حاجات لا خصوصًا أن جاتلنا فترة في السينما حالة ركود للأفكار”.

مردفة:”نفسي اشتغل مع المخرج شريف عرفه و المخرج مروان حامد، ومن الممثلين نفسي أشتغل مع حلمي واحمد عز وكريم عبد العزيز ومحمد رمضان اشتغل معاه عادي”.

ندم فريال بسبب أعمال فنية

وصرحت فريال يوسف عن بعض الأعمال الفنية التي تسببت في ندمها، حيث قالت:”بعض المسلسلات عملتها ومستفدتش منها فنيا مع أنه كان فيها نجوم عالية، وندمانة نفسيًا ندمانه على مسلسل اسرار اتصور في ٢٠١٦ كان بالرغن أنه مع نادية الجندي بس مخدتش اجري ومستحقاتي واخده نص اجري بالظبط”. وأردفت فريال:”ومسلسل الضاهر وصوت القاهرة مخدتش أجري بشكل كامل فيهم”.

أول حب في حياة فريال يوسف

وتحدثت عن أول حب في حياتها قائلة:” كنت 14 سنه وكان في نفس الكلاس معايا”.

مجنون فريال يوسف مواقف طريفة

سألها الإعلامي عمرو الليثي قائلً: “الراجل اللي دمر عربيتك عشان رفضتي حبه في تونس احكيلي القصة”، فردت فريال على السؤال قائلة:”احنا كنا رايحين نجيب واحدة صحبتنا من المطار ركنت عربيتي في جراج عام ورجعت لاقيت العربيه بتاعتي كلها متدشدشة وأنا فاكره اني اتخايلت بيه لما كنت داخله بعد مارجعت من المطار وشركته مش بعيدة قولت لصحابي ودوني عنده وكان راجل اعمال ومعروف روحت اشوف العربيه بتاعته كانت عربيته سودا وانا جراي ولاقيت آثار البويا الجراي بتاعتي على عربيته”. وسألها عمرو الليثي هل ضبرتي رجل قبل كده؟، فردت فريال:”مفيش راجل مديت ايدي عليه، غير وانا صغيرة كنت في تالته اعدادي وحصلت مشادة وبيخبطني من ورا بإيده وكان اقصر مني بكتير بهدلنا بعض ودمرنا بعض”.

أزمة فريال يوسف وهند صبري

قالت فريال يوسف عن خلافها مع هند صبري:”خلافي مع هند صبري سوء تفاهم وهو موضوع شخصي بيني وبين هند وهي عارفة ان انا اللي زعلانة وهي جارتي في تونس والمعادي وحضرت فرحها وبقولها انت انسانه رائعه وعايزين نتكلم في الموضوع، بس الانا مخليانا مش عارفين نقعد نتكلم في الموضوع ،ومفيش غيرة بيني وبين دره، وعيشه عمرها ما باركتلي على اي حاجة”.