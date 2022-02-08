/678022/محمد-ابو-جبل-الحضري-دربنا-واحنا-مصابين-بكورونا-ولو-حسبتها-بالورقة-والقلم-ماكنتش-هشارك

تحدث اللاعب محمد أبو جبل خلال لقاءه عبر برنامج الحكاية تقديم الإعلامي عمرو اديب، على مساعدة الكباتن عصام الحضري لحراس المرمى في المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا، ثائلا:" كابتن حضري كان بيجهزنا كويس وبنتمرن ع ضربات الترجيح وبنحاول نقرا ونشوف وبتشغل الذاكره وذكاءك.

دوت الخليج وعن مشاركة اللاعب محمد أبو جبل خلال البطولة والذي لم يتوقعها احد لوجود اللاعب محمد الشناوي قال:" ترتيب ربنا مفيش احسن منه لوكنت حاسبها بالورقه والقلم مكنش هيحصل ده ولا كنت هشارك". محمد ابو جبل: الحضري دربنا واحنا مصابين بكورونا.. ولو حسبتها بالورقة والقلم ماكنتش هشارك وتابع اللاعب محمد أبو جبل:" عدينا بمواقف صعبه من اول معسكر للبطولة اصابات وظروف والظروف دي ساعدتنا نعدي واحده واحده". وأكمل:" الحضري دربني واحنا مصابين بكورونا ومكنش ف اعراض نعمل مسحه الصبح وبالليل وبندرب علشان الحق بالبعثة عملت 4 مسحات ف يوم علشان اسافر".

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