/678021/نشرة-أخبار-الفن-وفاة-الفنان-جرير-منصور-بعد-صراع-مع-المرض-هجوم-شرس-على-هاني-شاكر-عقب-حصوله-على-الجنسية-الكاريبية-وهذا-سر-اختفاء-فريال-يوسف-عن-الساحة-الفنية

شهدت الساحة الفنية ،اليوم الإثنين، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

وفاة الفنان جرير منصور بعد صراع مع المرض

أعلن المطرب الشاب هيثم سعيد، منذ قليل، عن وفاة الفنان القدير جرير منصور بعد معاناة مع المرض

وكتب هيثم سعيد عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:«توفي إلى رحمه الله الفنان المهندس جرير منصور، والذي أبدع في أدوار كتير من أول رجب فوق صفيح ساخن.. ورقة شفرة.. الهرم الرابع.. الريس عمر حرب.. وأعمال أخرى.. وكان راجل جميل جدًا على المستوى الشخصي، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

«وطنية بالملوخية».. هجوم شرس على هاني شاكر عقب حصوله على الجنسية الكاريبية

شن رواد السوشيال ميديا هجومًا واسعًا على نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر عقب حصوله على جنسية وجواز سفر دول الكاريبي، وذلك بعد استثماره بأحد منتجعاتها السياحية.

فسخر منه الجمهور مشككين في وطنيته، حيث كتب أحدهم: "الوطنية وحب البلد ده كلام برامج وشو مش أكتر، أهم حاجه عنده المصلحة ويامن نفسه".

وانتقده الآخر قائلًا: "وطنية بالملوخية.. أنت مشربتش من نيلها ولا ايه

وهاجمه الآخير: "ملاذات آمنة.. بس فالحين يصدعونا بالأغاني الوطنية وتحيا مصر”.

فريال يوسف تكشف عن أسباب إختفائها:«كنت واخدة كل مخدرات جدول المستشفى»

حلت الفنانة فريال يوسف ضيفة على برنامج «واحد من الناس» الذي يذاع على قناة الحياة يوم الإثنين الساعة 10 مساءً، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، وتحدثت عن أسباب إختفائها لمدة سنتين خلال الفترة السابقة.

تحدثت الفنانة فريال يوسف عن أسباب إختفائها قائلة:”اضطريت اني اقول غايبة عشان اتعالج برا، فقدت الحياة الطبيعية من كتر الألم ودخلت في مرحلة يأس، ومقولتش عشان عايزة أكون نقطة إيجابية عند الناس، السبب كان حادثة لضهري واتصابت كسر فقرة واختفاء لعضروف وانزلاق لغضروفين تانيين”.

وتحدثت أن ركوب الخيل أصبح هواية لها بعد عرض الأدوار التاريخية عليها وبالأخص “مريم درة الشرق”، حيث قالت فريال: “عشان كده لازم اركب حصان وابقى متمرسة وبعدين أصبحت هواية وبقيت أركب من غير سرج”.

وتابعت فريال يوسف:”لحد ما حصل أن الحصان حاجة ضايقته واتقلبنا احنا الاتنين، ميلت وانا نازله اتهبدت ع الارض هبدتين كبار وقالولي لو عملت عملية الوجع هيرجع أقوى بعد سنيتن”.

وأردفت فريال قائلة:”خدت حقن كتير في العمود الفقري باخدها بشكل مكثف يعني مره كل شهر وبعدين مره كل ٣ شهور وبعدين مره كل سنه وكنت لفترة مبمشيش خالص ومكنوش عارفين يشيلوني من سرير لسرير، مبعرفش اقعد او اسوق عربية لمدة ساعة على بعض”.

واستكملت فريال يوسف حديثها عن قصة مرضها، وقالت:”بالنسبالي الكانسر كان أرحم بكتير من اللي كنت فيه وشغلي كله وقف عشان ببقى معظم الوقت في الشغل قاعده و بيبقى في سواقه وأنا مكنتش عارفة أعمل ده”. وتحدثت عن أسباب إختفائها من المهرجانات السينمائية قائلة: “كنت بتعزم بس مش عارفه اشتغل أو البس هاي هيلز في المهرجانات”.

طليقة سعد الصغير تهاجم زوجته الأول: «هتموتي مني كمان بعد ما سبته»

شنت الفنانة برلنتي عامر، طليقة الفنان سعد الصغير هجومًا واسعًا على زوجته الأولى، وذلك بعد انفصالها عنه بأيام قليلة

كتبت طليقة سعد الصغير عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "والله مش عارفة الست دي عايزة مني اية، عاملة جروب للستات بتقولهم أدخلو أشتموها في الكومنتات وقولولها أنتي شبة مش عارفة مين".

وتابعت: "طيب حضرتك شبة مين سابك وجه أتجوزني ليه، علشان أنا قمر وصغيرة وأحلي منك يا طنط.. طيب أنا سبتهولك ابعدي عني بقي هتموتي مني كمان بعد ما سبتة".