وائل جمعة: كيروش أعاد هيبة منتخب مصر

تحدث وائل جمعة مدير الجهاز الفني بمنتخب مصر، عن أحداث بطولة كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال وائل جمعة في تصريحات تليفزيونية على قناة " أون تايم سبورتس": " كيروش قالنا في بداية مهمته سأجعل جميع الفرق يخشون مواجهة مصر، وبالفعل هذا ما حدث الأن".

وأضاف: " قبل مواجهة الكاميرون أتجه حكم المباراة الرابع لي انا وكيروش، أمام غرف الملابس وقال، أي اعتراض من أحد منكم سأطردكوا فوراً".

وأكمل: "محمد عبد المنعم مدافع كبير ويمتلك إمكانيات كبيرة، وإمكانياته تؤهله لأن يصبح أحسن مدافع في أفريقيا".

وأختتم قائلاً: " كيروش أعاد هيبة منتخب مصر مرة أخرى، فالمستوى تطور معه وهذا شئ واضح لدى الجميع، وكان بيننا وبين وبين الفوز باللقب خطوة واحدة".

محمد أبو جبل: لما وقع محمد الشناوي أمام كوت ديفوار كنت فرحان

كشف محمد أبو جبل عن رد فعله أثناء سقوط محمد الشناوي، في مباراة كوت ديفوار، بدور الثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وظهر محمد أبو جبل بقوة في البطولة، بعد تصديه 4 ركلات ترجيح في البطولة، وتصدي ركلة جزاء في بداية مباراة النهائي من ساديو مانى، وجاء معظم تصديه للركلات وهو يمتلك قزازة مياة.

وجاءت تصريحات محمد أبو جبل ، في حضورة ببرنامج "الحكاية" ، مع الإعلامي عمرو آديب، المذاع يومياً على قناة إم بي سي مصر، في العاشرة مساء.

محمد أبو جبل

وقال: "عند سقوط محمد الشناوي، في مباراة كوت ديفوار في الدور الـ 16، قلت في نفسي متقمش ياشناوي".

وأضاف: "وقفت على طول ولبست الجوانتي، وكنت جاهز للمشاركة بكل شغف في المباراة".

وزاد: "بعد ما وقفت أو محمد الشناوي نعرف إصابة محمد شوقي صحك وقالي: "مستعجل طيب استنى نشوف إصابته هيكمل ولا لا".

واختتم: "دخولي ومشاركتي في البطولة الشناوي قالي هتشيل الفريق ولازم تركز جداً، والحمد لله نجحنا في ذلك".

نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

خسر منتخب مصر نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال بركلات الترجيح، بعزة أداء وكل فخر، بعد تقديم مباراة من العيار الثقيل في البطولة، وجرجرت أسود التيرانجا للوقت الإصافي بالتعادل السلبي.

سيطر الحزن على لاعبي وكل محبي المنتخب المصري، ولكن كانت الأعباء أفقل على قائد الفريق محمد صلاح، بعد ضياع اللقب للمرة الثانية في اللحظات الأخيرة.