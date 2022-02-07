أهم الأحداث والأرقام خلال الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب

جدة - نرمين السيد - وتضمنت أهم الأحداث والأرقام ما يلى:-

عدد الزائرين

بلغ عدد رواد المعرض خلال أيام الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب أكثر من 2 مليون زائر .

قائمة الأعلى رواجا

حققت مبادرة ثقافتك كتابك نجاحا مميزا للدورة الثانية على التوالى وتصدرت قائمة الأعلى رواجا، وبلغت مبيعاتها ما يقرب من 143 ألف نسخة شملت الكثير من العناوين كان منها، تحديات القرن الحادى والعشرين، الداء العربى، من هدى القرآن، تراثنا والمعاصرة، تجديد الخطاب الفكرى، الشباب والبحث عن الذات، ملحمة أكتوبر، بالإضافة إلى عناوبن سلسلة الذخائر والهوية والفلسفة وآفاق عالمية وغيرها.

المنصة الرقمية

وتمثل هذه الدورة الانطلاقة الثانية لها حيث سجلت أكثر من 128 مليون زيارة، كما بلغ عدد الزائرين المسجلين عليها قرابة مليون زائر، وبلغت عدد الجولات الافتراضية للمعرض أكثر من 102 ألف جولة، وبلغ عدد مشاهدات الكتب على المنصة للهيئات ودور النشر المشاركة فى المعرض 2.5 مليون مشاهدة، وبلغت مبيعات الكتب أون لاين على المنصة 369 كتابا رقميا، و58 كتابا ورقيا، وبلغ عدد طلبات الشحن للكتب من المنصة: 364 طلبا، وعدد المحافظات للشحن من المنصة: 15 محافظة، وعدد مرات شراء برنامج موسوعة مصر القديمة: 6 مرات.

البرنامج الثقافى

بلغ عدد الأنشطة الثقافية المصاحبة 317 فعالية وشهدت زخما فكريا كبيرا وتنوعت بين مؤتمرات ولقاءات وندوات استضافت قامات ورموز إبداعية فى جميع مناحى الثقافة والفنون سواء على المستوى الأكاديمى أو المهنى.

البرنامج الفنى

وصل عدد الأنشطة الفنية 167 فعالية وشهدت حضورا وتفاعلا جماهيريا ضخما وتنوعت بين العزف على الآلات الموسيقية، غناء، وإنشاد دينى، وفنون شعبية، وإلقاء الشعر إلى جانب فقرات السيرك القومى، والساحر، والأراجوز وغيرها.

البرنامج المهنى

تضمن 7 محاور رئيسة بالبرنامج المهنى شملت 17 فعالية متخصصة فى مجال صناعة النشر هى برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب، وحضره ناشرون من أكثر من 10 دول غير عربية، ثم المؤتمر الدولى لتعاون الناشرين فى عصر ما بعد كورونا، والذى تم تنظيمه بالتعاون مع معرض بكين الدولى للكتاب افتراضيًا، وضم كلمات مسجلة لأكثر من 30 متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع: سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة فى صناعة النشر.

ثم مؤتمر الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم، بإشراف الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وبمشاركة كل من وزارتى الأوقاف، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مجمع اللغة العربية، مركز أبو ظبى للغة العربية، دولة اليونان، الاتحاد الدولى للناشرين، ومترجمين مصريين وعرب وأجانب معنيين بالترجمة اقيم المؤتمر وجاء متوافقا مع رؤية مصر 2030 التى تسعى لترسيخ جهود الدولة المصرية فى بناء الجمهورية الجديدة وخططها لتبنى تبادل المعرفة الإنسانية بين مختلف دول العالم المختلفة.

وشمل المؤتمر ثلاث ورش الأولى فى موضوع حضور الكتاب العربى فى مكتبات العالم ما بين الواقع والطموح، والثانية تناولت موضوع صعوبات الترجمة عن العربية وأفقها، والثالثة استعرضت موضوع ماذا يريد الناشر الأجنبى وماذا يرشح الناشر العربى؟

وانتهى مؤتمر الترجمة إلى 5 توصيات جاءت كالتالى:-

1- أن يكون هذا المؤتمر مؤتمرا سنويا تتبناه وزارة الثقافة المصرية.

2- أن تتبنى الدولة المصرية مشروعا وطنيا للترجمة عن العربية، تقدم فيه الدعم للناشر والمترجم حتى يكون جسرا للثقافة والإبداع المصرى إلى الخارج.

3- وضع سياسات واضحة ومحددة لخطة الترجمة عن العربية تتوافق وتتضافر فيها جهود كل الجهات المعنية بحركة الترجمة فى مصر.

4- دعوة أقسام وكليات اللغة العربية فى الجامعات الأجنبية، ودور النشر العالمية المهتمة بالترجمة عن اللغات الأخرى، والمترجمين الأجانب عن اللغة العربية، لحضور فعاليات المؤتمر القادم.

5- أن تتبنى وزارة الثقافة مشروعا وطنيا، لإعداد قائمة سنوية من الإصدارات المتنوعة من دور النشر الحكومية والخاصة، تعكس الواقع الحقيقى للثقافة والفكر فى مصر.

ثم برنامج القاهرة التدريبى للناشرين "برديات"، والذى يضم خمس ورش تدريبية متخصصة، حاضر فيها ناشرون ومتخصصون فى الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف إلى تقديم معرفة احترافية للناشر المصرى.

ثم الندوات والورش المهنية، وهى أربع ندوات تغطى جوانب فنية وتسويقية وتثقيفية للعاملين فى صناعة النشر، ثم محور النشر الرقمى ومستقبل النشر ويأتى على جلستين متخصصتين.

وأخيرًا، مبادرة معرض القاهرة لضخ دماء جديدة تنعش وتطور صناعة النشر، عبر مبادرة صنايعية الكتاب، والتى خصص لها مقر ثابت بالمعرض لاستقبال الصناع من الشباب وتجميع بياناتهم وتقديمًا لاحقًا للناشرين.

وكان البرنامج ككل بمحاوره السبعة، انتهى إلى 6 توصيات قدمها عدد من الخبراء والصناع والمعنيين بصناعة النشر وجاءت كالتالى:-

1- إعداد دراسة وطنية عن صناعة النشر، بفروعها كافة، فى مصر، تتعاون فى إعدادها جميع الجهات ذات الصلة.

2- إعداد برنامج تدريب وطنى للارتقاء بصناعة النشر والقائمين عليها، تقوم بتنسيقه وزارة الثقافة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للكتاب مع الجهات ذات الصلة.

3- اتساع منصة الهيئة المصرية العامة للكتاب لبيع وتسويق الكتاب، لتشمل جميع جهات النشر فى مصر، تحتوى على قاعدة بيانات رقمية بكل الكتب المنشورة فى مصر.

4- دعم المبادرات الوطنية القائمة المعنية بالقراءة، واستحداث مبادرات جديدة، بما يدعم صناعة النشر، والوعى والهوية الوطنية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

5- الدعوة لتعديل التشريعات الوطنية الخاصة بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، بما يرسخ مكانة صناعة النشر المصرية عالميا، ويتواكب مع التطورات العالمية لصناعة النشر.

6- تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ التوصيات السابقة، وإعداد دراسة بما تم بخصوصها من إجراءات تنفيذية ليتم عرضها فى الدورة المقبلة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب.

كما شهد الجناح المخصص لأنشطة الطفل إقبالا كبيرا وتضمنت أنشطته وفعالياته أكثر من 82 فعالية متنوعة فى مجال الطفل الذى شمل اربعة اركان، وهى ركن الحكايات، الورش التفاعلية، الورش الفنية والعروض المسرحية وتم استخدام العديد من الوسائل العلمية والثقافية المتعلقة بتطوير وتنمية مهارت الطفل.

وأيضا تم إطلاق مشروع الكتاب الرقمى وبدأ بـ موسوعة مصر القديمة لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن.

ولأول مرة فى تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجى والذكاء الاصطناعى حيث ظهرت شخصية المعرض الأديب يحيى حقى بتقنية الهولوجرام فى عرض تفاعلى مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، تمكن رواد القاعة المخصصة للأطفال من مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D.