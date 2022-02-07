دبلوماسى سابق لـ مساء dmc: تأسيس منطقة لوجسيتية فى جيبوتى يعزز قدرات مصر

جدة - نرمين السيد - قال السفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك علاقات تاريخية وثيقة تربط مصر وجيبوتى، مؤكدًا أن جيبوتى لها دور هام وفاعل وأمن واستقرار شرق إفريقيا والقرن الإفريقى بحكم موقعها الحاكم على الاتجاه الجنوبى لمضيق باب المندب.





وأشاد حجازى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc" اليوم الإثنين، بقرار تأسيس منطقة لوجسيتية مصرية فى جيبوتى وهو ما يعزز قدرات مصر الأمنية والبحرية ويسمح بتعزيز حركة التجارة مع جيبوتى. وأشار إلى أن جيبوتى لها علاقات بالصومال وإريتريا والسودان وإثيوبيا، ويمكن أن تلعب دورا فى التأثير الإيجابى على الأطراف فيما يخص سد النهضة، لا سيما وأن جيبوتى البناء الرئيسى للصادرات والواردات الإثيوبية.

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