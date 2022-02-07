محمد أبو جبل: لما وقع محمد الشناوي أمام كوت ديفوار كنت فرحان

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كشف محمد أبو جبل عن رد فعله أثناء سقوط محمد الشناوي، في مباراة كوت ديفوار، بدور الثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر محمد أبو جبل بقوة في البطولة، بعد تصديه 4 ركلات ترجيح في البطولة، وتصدي ركلة جزاء في بداية مباراة النهائي من ساديو مانى، وجاء معظم تصديه للركلات وهو يمتلك قزازة مياة.

وجاءت تصريحات محمد أبو جبل ، في حضورة ببرنامج "الحكاية" ، مع الإعلامي عمرو آديب، المذاع يومياً على قناة إم بي سي مصر، في العاشرة مساء.

محمد أبو جبل

وقال: "عند سقوط محمد الشناوي، في مباراة كوت ديفوار في الدور الـ 16، قلت في نفسي متقمش ياشناوي".

وأضاف: "وقفت على طول ولبست الجوانتي، وكنت جاهز للمشاركة بكل شغف في المباراة".

وزاد: "بعد ما وقفت أو محمد الشناوي نعرف إصابة محمد شوقي صحك وقالي: "مستعجل طيب استنى نشوف إصابته هيكمل ولا لا".

واختتم: "دخولي ومشاركتي في البطولة الشناوي قالي هتشيل الفريق ولازم تركز جداً، والحمد لله نجحنا في ذلك".

كارلوس كيروش

خروج كيروش من بطولة كأس العرب من المربع الذهبي زاد عليه بعض الضغوطات من الجمهور، ليخرج ويعلنها أنه جاء في اتفاقه مع الاتحاد على التأهل لكأس العالم وليس أي بطولات آخرى.

تصريح كيروش حول غياب منافسته على أمم إفريقيا وكأس العرب، زاد عليه التكهنات من قبل الإعلام والناقدين، والجمهور، ولكنه فاجئ الجميع والظهور في أمم إفريقيا 2021 بكل قوة والوصول للنهائي على الرغم من العديد من التحديات التي واجهة الفريق في البطولة.

وهنا نصل للنقطة الفاصلة والأخيرة، من تصريحات كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة، حول حسم بطاقة التأهل لكأس العالم، من فك أبطال إفريقيا، منتخب السنغال.

نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

خسر منتخب مصر نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال بركلات الترجيح، بعزة أداء وكل فخر، بعد تقديم مباراة من العيار الثقيل في البطولة، وجرجرت أسود التيرانجا للوقت الإصافي بالتعادل السلبي.

سيطر الحزن على لاعبي وكل محبي المنتخب المصري، ولكن كانت الأعباء أفقل على قائد الفريق محمد صلاح، بعد ضياع اللقب للمرة الثانية في اللحظات الأخيرة.