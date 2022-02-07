عزيز الشافعي بمعرض الكتاب: «تقديم أغنية ناجحة فنيًا وجماهيريًا شئ صعب»

/678005/عزيز-الشافعي-بمعرض-الكتاب-تقديم-أغنية-ناجحة-فنيا-وجماهيريا-شئ-صعب

تحدث الملحن والشاعر عزيز الشافعي عن حال الأغنية المصرية حاليًا وما تواجهه من تحديات، جاء ذلك أثناء حلول عزيز الشافعي كضيف في القاعة الرئيسية بمعرض الكتاب الدولي في دورته 53.

دوت الخليج يرصد تصريحات الملحن والشاعر عزيز الشافعي عن حال الأغنية المصرية حاليًا وما تواجهه من تحديات وذلك خلال السطور القادمة.

عزيز الشافعي والأغنية المصرية

قال الشافعي خلال لقاء مفتوح حاوره خلاله د. شوكت المصري في القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب؛ إنه قبل سنوات عديدة كان من يريد أن يغني يتقدم إلى اختبارات الإذاعة المصرية مما كان يجعل الأمر محكوما في إطار معين؛ مضيفا أنه حاليا لا يمكن الحكم على غناء أحد كما كان في السابق: "دلوقتي مقدرش احكم على حد يغني أو ميغنيش".

أردف أنه يحاول دوما تقديم أغنية ناجحة تجمع ما بين المحتوى الغني ذو القيمة وأن تكون الأغنية ناجحة جماهيريا في نفس الوقت، وهو الأمر بالغ الصعوبة: "احنا دلوقتي كأننا ماشيين على حبل وتحتنا نار.. انك لو عايز تنجح لازم تقدم حاجة لها قيمة وبردو تحقق جماهيرية وده صعب جدا".

الأغنية مهمتها غذاء الروح

استطرد عزيز الشافعي أن الاغنية التي يقدمها يحب أن تؤدي رسالتها الأولى وهي غذاء الروح: "أنه يبقى فيه جملة موسيقية كويسة وفي نفس الوقت بدون إسفاف.. انا مش هفرح بأغنية فيها مقامات موسيقية معينة ومحدش يسمعها غيري مثلا". أضاف الشافعي أنه يحرص دائما على تسليط الضوء على الفولكلور المصري والأغنية المصرية بموروثاتها: "بحب اروح دايما للموسيقى المصرية والتيمات بتاعتها.. انا بلحن على عود مش على جيتار بعد ٢٥ سنة من تلحين الملحن على جيتار.. عشان كده أغلب اغنياتي فيها جزء إيقاع شرقي أو مقسوم".

الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب

يشار إلى أن الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب أقيمت بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 26 يناير إلى 7 فبراير 2022، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل". وشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة تم توزيعهم على 5 قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، فيما يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 292 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرًا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمي مدرسي) 89 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 97 دار نشر، وعدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أكاديمي) 49 ناشرًا، وعدد الناشرين العرب 298 ناشرًا عربيًا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) كتاب واحد، وعدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصة 2، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلا مصريًا و45 توكيلا عربيًا.