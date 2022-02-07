/678004/وصول-لاعبين-الأهلي-الدوليين-لمقر-البعثة-وإقبال-حافل-من-موسيماني-فيديو

وصل لاعبوا النادي الأهلي الدوليون لمقر بعثة المارد الأحمر بمدينة دبي بالإمارات، بعد رحلة شاقة للخماسي، محمد شريف، ومحمد الشناوي، ومحمد عبد المنعم، وعمرو السولية، وحمدي فتحي، قادمون من الكاميرون إلى مصر لدبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخاضوا لاعبو النادي الأهلي فقرة للتصويب على ركلات الترجيح، في ختام فقرات المران الختامي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، استعدادا لخوض مباراة بالميراس.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الذي يقام في السادسة والنصف مساء غد بتوقيت القاهرة على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.

وقاد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق اللاعبين في تقسيمة قوية خلال المران، وشهدت حماسا كبيرا للدخول في حسابات الجهاز الفني لمواجهة الغد أمام بالميراس.

وحرص على إسداء تعليمات محددة للاعبين، سواء في الجوانب الهجومية أو الدفاعية.

هذا ووصل لاعبو الفريق الدوليون إلى مطار دبي منذ وقت قليل؛ فيما قامت بعثة النادي الأهلي بالتنسيق على أكمل وجه لسرعة خروج اللاعبين وتوجههم مباشرة إلى أبو ظبي بمقر إقامة الفريق.

الأهلي أمام مونتيري المكسيكي

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد الفوز على فريق إف سي مونتيري المكسيكي بطل "كونكاكاف" بهدف نظيف سجله محمد هاني، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على استاد آل نهيان في أبو ظبي.

ليضرب الأهلي موعد مع مونتيري المكسيكي، للمرة الثانية على التوالي في البطولة، والتي جاءت المرة الأولى، في نخة كأس العالم 2020 بقطر، وحقق فيها المارد الفوز بركلات الترجيح وحصد برونزية العالم.

حكم مباراة الأهلي وبالميراس في نصف نهائي مونديال الأندية

واسندت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي الفرنسي كليمن توربان حكمًا لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكان كليمن ضمن طاقم تحكيم المباراة الماضية للأهلي ضد مونتيري المكسيكي، كـ حكم رابع ضمن مساعدين الأسترالي كريس بيث.

في مسيرته بالكامل، أدار كليمن توربان 472 مباراة، وأشهر 1521 بطاقة صفراء، و93 كارت أحمر، واحتسب 162 ركلة جزاء.