/677999/ريهام-عبد-الغفور-تكشف-عن-قصة-حبها-بزوجها-الثاني

استضافت الفنانة يسرا خلال حلقة خاصة صديقتها ريهام عبد الغفور، والتى تحدثت عن قصة الحب التى حدثت مع زوجها، حيث عاشت قصة حب كبيرة مع زوجها الثاني.

دوت الخليجيرصد حلقة يسرا مع الفنانة ريهام عبد الغفور بكلام من فى الحب

وكشفت ريهام عبد الغفور، خلال برنامج “كلام فى الحب” على قناة إم بي سي 1 عن قصة الحب التى شهدتها للمرة الثانية بعد الأنفصال الأول، “حيث كان زوجها الحالي لم يعرف عنها أي معلومات عنها فى بداية العلاقة، حتى في يوم ذهبت إلى إلى صديقاتي فى بيتها تفاجأت بانه يفتح الباب، حيث أنها كانت لم تخبروا عن حبها للخروجات”.

وأوضحت ريهام عن إختيارها للحب:”أنا بختار الحب عن طريق عقلي مش بقلبي، لان لا أريد التعرض للخزلان مره أخري بسبب الحب، الذي أخترتوا عن طريق القلب، بقيت أضع قلبي بداخل عقلي حتي أستطيع إتخاذ القرار الصح”.

يسرا تكشف أول حب في حياتها

بدأت الفنانة المتألقة يسرا برنامجها الجديد، بطرقة مختلفة ومبدعة، إذ تحدثت في بداية الحلقة عن أول قصة حب عاشتها، والتي هي محور حلقتها الاولى خلال برنامج «كلام في الحب» الذي تقدمه عبر قناة mbc 1.

وتحدثت الفنانة يسرا في أولى حلاقتها من برنامجها الجديد عن أول قصة حب عاشتها، والتي هي محور حلقتها الاولى خلال برنامج «كلام في الحب» الذي تقدمه عبر قناة mbc 1.

وقالت يسرا خلال برنامجها المذاع عبر فضائية mbc 1: «أعجبت بزميلي في المدرسة، وكنت صغيرة جدا وهو كان أكبر مني؛ وعمره ما فكر يبصلي لأني أصغر منه طبعا».

وتابعت: «بس أنا مستلمتش وفضلت وراه لحد ما حبني، وكنا بنلعب لعبة وهي أن كل واحد يكشف عن رأيه بـ زميله، وأنا كتبت اسمي وهو قال أني لطيفة وملفته للانتباه، وفرحت جدا وعرفت أنه معجب بيا».

وتترقب يسرا عرض فيلمها الجديد "ليلة العيد" اذ انتهى المخرج سامح عبد العزيز من تصوير أخر مشاهد العمل ودخل بعدها فى معسكر مغلق داخل أحد استوديوهات المونتاج بالمهندسين، محاولة لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم حول عدة قضايا واقعية تثار دائما فى مجتمعنا الحالى منها "زواج القاصرات"، و"ختان الإناث"، كما يتطرق للحديث عن قهر المرأة بشكل عام، في مراحل الطفولة والشباب".

يسرا تتعاون مع كريم عبد العزيز في عمل سينمائي جديد

إجتمعت الفنانة يسرا مؤخرًا بالفنان كريم عبد العزيز والمخرج مروان حامد لمناقشة عمل سينمائي جديد من المقرر أن يتعاونوا به من خلاله للمرة الأولى، ووافقت الفنانة الكبيرة يسرا، بشكل مبدئي، على المشاركة في بطولة الفيلم الذي يجمعها بكريم عبد العزيز على أن يجرى التحضير له خلال الفترة المقبلة، وتجري الشركة المنتجة للفيلم تحضيراتها للعمل بعد الاستقرار على السيناريو وتحديد المشاركين في العمل.