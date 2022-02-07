عاجل- الأرصاد تحذر: لا تنخدعوا بالارتفاع المؤقت فى درجة الحرارة (بيان)

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد، دافئ على جنوب البلاد نهارا، وسيظل الطقس شديد البرودة ليلا.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدا 22 درجة مئوية، السواحل الشمالية 21 درجة مئوية، شمال الصعيد 23 درجة مئوية، جنوب الصعيد 26 درجة مئوية.

ودعت الهيئة، إلى عدم الانخداع بالارتفاع المؤقت فى درجة الحرارة وتخفيف الملابس، فمن المتوقع أن تنخفض الحرارة يوم الأربعاء بمعدل من 2 إلى 4 درجات مئوية.

وتبقى الظاهرة المؤثرة غدا هى الشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناه وسيناء، كما تنشط الرياح على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، مع وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على أقصى غرب البلاد نهاية اليوم.