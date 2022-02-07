/678000/جرعة-دسمة-من-المشاعر-الشيك-تامر-حبيب-يشيد-بمسلسل-البحث-عن-علا

أشاد السيناريست تامر حبيب بمسلسل «البحث عن علا» الذي عُرض مؤخرًا على منصة نتفليكس الأصلية، بطولة النجمة هند صبري والفنان هاني عادل.

دوت الخليج يرصد تعليق السياريست تامر حبيب على مسلسل «البحث عن علا».

تعليق تامر حبيب على مسلسل البحث عن علا

ونشر حبيب بوستر العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق عليه قائلًا: "لسه حالًا مخلص آخر حلقة، اتفرجت على الست حلقات ورا بعض.. ضحكت وعيطت واستمتعت، ومبسوط بجرعة دسمة من المشاعر الشيك الراقية، بجد شكرًل يا أصحابي يا جامدين قدام ووراء الكاميرا".

صناع مسلسل البحث عن علا

مسلسل "البحث عن علا" تأليف مها الوزير وغادة عبد العال، إخراج هادي الباجوري، وبطولة هند صبري، سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي وندى موسى إلى جانب عدد من ضيوف الحلقات، ومكون من 6 حلقات.

من جانبه، يواصل تامر حبيب تعليقه على فيلم أصحاب ولا أعز، ودعمه للعمل ولأبطاله وعلى رأسهم النجمة منى زكي، وذلك بعد الهجوم الذي طالها الأيام الماضية.

تامر حبيب يدعم منى زكي

وكتب تامر حبيب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مني زكي تهنئ زمايلها المنحلين على فيلمهم المنحل، وتعبر عن سعادتها بإنها اشتركت في هذا الانحلال واستمتعت بتصويره، وأنا من موقعي هذا كشخص شديد الانحلال اهنئ كل المنحلين اللي قدام وورا الكاميرا علي مجهودهم في انحلالهم، وبالذات مني زكي هذه المنحلة الموهوبة، المجتهدة، الذكية، المخلصة، الدئوبة".

وتابع: "عندي رأي منحل احب اقوله، الا وهو إن المنصة المنحلة العالمية الموجهه اللي بتعمل علي نشر الانحلال في جميع انحاء العالم وتقديم حاجات غريبة في المجتمعات ليس لها اي وجود علي ارض الواقع الطاهر العفيف الشريف. اللي مابيجرحش حد واللي ما بيدوسش على شرف حد، هذا المجتمع الذي لا يفهم معنى الخيانة والمثلية والكذب والزيف والتواطؤ، أقول إن منصة نيتفليكس والعياذ بالله المفروض يتوجهوا بجزيل الشكر والامتنان والتقدير المعنوي والمادي والادبي المنحل لمني زكي المنحلة، لإن حجم نجومتها حقق للمنصة اعظم و انجح خطة تسويقية لإنتاجاتهم العربية في كل انحاء العالم العربي و الغربي". وأضاف: "ماحدش له سيرة في اي مكان غير الفيلم المنحل و رأيه بعد مشاهدة الفيلم المنحل، والفيلم حائز علي نسبة المشاهدة الاولي في العالم العربي وضمن قائمة اكثر عشر افلام مشاهدة في امريكا واوروپا، واضح ان المنحلين كتروا قوي في الزمن ده، ربنا يزيد و يبارك، واهري يا مهري وانا علي مهلي، واسمع احلي شهقة علي طشة الملوخية… يا دنيا يا مهلبية".

و أشاد تامر حبيب بأغنية «بقيت وحدك» للمطربة أنغام، واصفًا إياها بأنها أجمل ما تغنت به على الإطلاق.

كتب حبيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "الاغنية دي كلمات راجل عظيم و مهم اسمه عصام عبدالله، الله يرحمه، واضح انه كان احلي من الدنيا عشان كده مشي بسرعة سايب وراه كلام حلو قوي في اغاني كتير".

تعليق تامر حبيب على أغنية «بقيت وحدك» لأنغام

وتابع: "في رأيي الشخصي انها من اجمل ما غنت انغام انغام سمعت منه الكلام ده من سنين كتير و كانت لسة صغيرة، و قالتله عايزة اغني الكلام ده، قالها انتي صغيرة قوي علي غنا المعني ده، قالتله خلاص هآخد الكلام و اغنيه لما اكبر و ابقي قد غنا المعني ده".

وأضاف: "و قد كان.. خدت الأغنية و فضل الكلام عندها سنين مات وسطها عصام عبد الله، و كبرت انغام و وصلت للسن اللي يسمحلها باستيعاب و فهم و هضم و الاحساس بمعني الكلام، و غنيتها من كام سنة مش كتار.. ده اللي اسمه فن و ده اللي بيعيش للتاريخ".