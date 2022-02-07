موقف محرج.. إليسا ترفض مصافحة أحد معجبيها في آخر حفلاتها «فيديو»

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تعرضت المطربة إليسا لموقف محرج، وذلك أثناء إحيائها حفلًا غنائيًا في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار جولتها الغنائية المتزامنة مع الاحتفالات بعيد الحب.

دوت الخليج يرصد لكم تعرض المطربة إليسا لموقف محرج في حفلها الغنائي الأخير في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك خلال السطور القادمة.

إليسا تتعرض لموقف محرج

ظهرت المطربة إليسا في المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترقص بحرارة على نغمات أغنية “عايشالك”، ولكنها فوجئت بأحد معجبيها يمد يده إليها لمصافحتها لكنها رفضت الاستجابة له، فعاود الأخير رغبته في مصافحتها بعد أن طبع قبلة من فمه على يده، ولكن إليسا رفضت مصافحته بإشارة واضحة من يدها خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا.

إليسا ترقص حافية بفستان أسود

أنتشر فيديو للفنانة إليسا وهي ترقص على المسرح بمنتهى النشاط والفرحة، بفستان أسود يكشف على ساقيها، ويغطي ذراع واحد فقط، في أحد حفلاتها في ولاية سان دييجو، ضمن الجولة التي تقوم بها في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت تغني وهي ترقص حافية القدمين، كأنها أعتادت على الغناء حافية القدمين كما فعلت في حلف دعم مرضى السرطان والأمراض المناعية في مصر.

تفاعل الجمهور مع إليسا

ظهر الجمهور في الفيديو المنتشر على صفحات التواصل الإجتماعي لإليسا وهي ترقص بشكل هستيري في أحد حفلاتها في أمريكا، والجمهور يتفاعل معها جدًا، ويقومونبتصويرها فيديو أثناء رقصهم على أغانيها وأندماجهم في الأجواء المرح التي خلقتها في الحفل.

إليسا تخلع حذائها في حفل دعم مرضى السرطان

وقدمت ملكة الإحساس مجموعة مختارة من أغانيها، أشهرها كان وحشتوني وكرمالك، وتخلت إليسا عن حذائها أثناء الغناء؛ بسبب ما شعرت به من تعب، وبعدها قالت:"شعور رائع.. بس رجلى اتجمدت من الساقعة"، وتابعت النجمة مؤكدة على دعمها لكل مرضى السرطان، خاصة النساء المريضات بأورام الثدي، وشكرت طبيبها الخاص على حضوره هذا الحفل، وعبرت عن سعادتها في مثل هذه الحفلات الخيرية.