/677997/تعليق-ناري-من-محمد-النني-بعد-خسارة-مصر-أمام-السنغال

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب النني على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا بجد مش عارف أقول ايه بس أنا حابب اشكركم علي دعمكم لينا وانكم حسيتوا بتعبنا واننا عملنا كل حاجة علشان نكسب البطولة ونفرحكم ونفرح شعب مصر اللي بجد يستاهل يفرح".

وأكمل: " بس قدر الله وما شاء فعل..الحمد لله وان شاء الله هنبذل أقصى جهد اننا نفرح كلنا بصعودنا لكأس العالم.شكرا يا أعظم شعب".

القنوات الناقلة لمباراتي مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم

وتنقل قنوات أون تايم سبورت، مباراة مصر والسنغال في التصفيات النهائية لكأس العالم للقارة الإفريقية، في لقاء دور الذهاب والتي تحتضنة القاهرة، فيما تنقل القنوات السنغالية مباراة الإياب.

جاء البرتغالي كارلوس كيروش وتوليه قيادة المدير الفني لمنتخب مصر، بعد إقالة الاتحاد المصري لكرة القدم، حسام البدري في الدور الأول من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بسبب تراجع نتائج الفراعنة.

كارلوس كيروش

ظهور كارلوس كيروش في بدايته مع المنتخب لم يحكم عليه أحد، ولكن تغير بعض المراكز للاعبين في الفريق، جاء بالهجوم عليه من قبل جمهور المنتخب، ولكن كيروش أثبت غير ذلك.

قدم منتخب مصر بطولة كأس العرب 2021 بقطر، بكل قوة في غياب محترفي الدوريات الأوروبية عن صفوف الفراعنة، والوصول للمربع الذهبي للبطولة، ولكن خسارة موجعه تضرب الطريق من عمر السولية أمام تونس بنصف نهائي البطولة، وفي الدقائق الأخير من الوقت الإضافي.

خروج كيروش من بطولة كأس العرب من المربع الذهبي زاد عليه بعض الضغوطات من الجمهور، ليخرج ويعلنها أنه جاء في اتفاقه مع الاتحاد على التأهل لكأس العالم وليس أي بطولات آخرى.

نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

خسر منتخب مصر نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال بركلات الترجيح، بعزة أداء وكل فخر، بعد تقديم مباراة من العيار الثقيل في البطولة، وجرجرت أسود التيرانجا للوقت الإصافي بالتعادل السلبي.

سيطر الحزن على لاعبي وكل محبي المنتخب المصري، ولكن كانت الأعباء أفقل على قائد الفريق محمد صلاح، بعد ضياع اللقب للمرة الثانية في اللحظات الأخيرة.