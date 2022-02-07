/677994/التشكيل-المثالي-لبطولة-كأس-أمم-إفريقيا-2021-سيطرة-كبيرة-من-الفراعنة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد التشكيل المثالي للبطولة على تواجد ثلاث، من منتخب مصر في التشكيل الأساسي، وفي التبديلات جاء ثنائي الفرتعنة بعد تقديم بطولة ولا أقوى.

التشكيل المثالي للبطولة:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي "السنغال"

خط الدفاع: ساليو سيس "السنغال" ، إيدموند تابسوبا "بوركينا فاسو"، محمد عبد المنعم "مصر"، أشرف حكيمي "المغرب".

خط الوسط: نامباليس ميندي"السنغال"، إبراهيم توريه "بوركينا فاسو"، محمد النني "مصر".

وفي الهجوم: ساديو ماني "السنغال"، فينسينت أبو بكر "الكاميرون"، محمد صلاح "مصر".

بدلاء التشكيل المثالي لأمم إفريقيا 2021

أندري أونانا “الكاميرون” - محمود حمدي الونش “مصر” - أحمد فتوح “مصر” - كاليدو كوليبالي “السنغال” - كولينز فاي “الكاميرون” - زامبو انجويسا “الكاميرون” - سفيان بوفال “المغرب” - توكو إيكامبي “الكاميرون” - فامارا ديديو “السنغال” - يوسف ماشانجاما “جزر القمر”.

نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

خسر منتخب مصر نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال بركلات الترجيح، بعزة أداء وكل فخر، بعد تقديم مباراة من العيار الثقيل في البطولة، وجرجرت أسود التيرانجا للوقت الإصافي بالتعادل السلبي.

سيطر الحزن على لاعبي وكل محبي المنتخب المصري، ولكن كانت الأعباء أفقل على قائد الفريق محمد صلاح، بعد ضياع اللقب للمرة الثانية في اللحظات الأخيرة.

منتخب مصر مع كيروش

قدم منتخب مصر بطولة كأس العرب 2021 بقطر، بكل قوة في غياب محترفي الدوريات الأوروبية عن صفوف الفراعنة، والوصول للمربع الذهبي للبطولة، ولكن خسارة موجعه تضرب الطريق من عمر السولية أمام تونس بنصف نهائي البطولة، وفي الدقائق الأخير من الوقت الإضافي.

خروج كيروش من بطولة كأس العرب من المربع الذهبي زاد عليه بعض الضغوطات من الجمهور، ليخرج ويعلنها أنه جاء في اتفاقه مع الاتحاد على التأهل لكأس العالم وليس أي بطولات آخرى.

تصريح كيروش حول غياب منافسته على أمم إفريقيا وكأس العرب، زاد عليه التكهنات من قبل الإعلام والناقدين، والجمهور، ولكنه فاجئ الجميع والظهور في أمم إفريقيا 2021 بكل قوة والوصول للنهائي على الرغم من العديد من التحديات التي واجهة الفريق في البطولة.