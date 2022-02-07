بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية بقراءة الفاتحة، وذلك قبل خوض فقرات المران الجماعي.
وقاد كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة في بداية المران الجماعي لمدة نصف ساعة.
وأدى اللاعبون تدريبات بدنية بالكرة، وذلك في ختام الاستعدادات التي يخوضها اللاعبون لمباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الذي يقام في السادسة والنصف مساء غد بتوقيت القاهرة على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يبدأ المران بقراءة الفاتحة وتدريبات بدنية متنوعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.