"شكرًا كيروش".. أغنية جديدة لدعم المدير الفنى لمنتخب مصر.. فيديو

حرص عدد من المطربين على طرح أغنية جديدة تحمل اسم "شكرًا كيروش" لدعم كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، على ما قدمه مع المنتخب الوطنى في بطولة أمم أفريقيا 2021 التي أقيمت بالكاميرون وعلى الأداء الرجولى للاعيبة والمنتخب خلال البطولة الأفريقية.

وجاءت كلمات الأغنية:

هنلم بعض عشانها ونشجع زيادة

قصر الكلام لو راحوا فين إحنا وراهم

مكسب خسارة كلنا دايمًا معاهم

وتاريخنا شاهد قد إيه بيشرفونا

وده مش جديد دول ياما كسبوا وفرحونا

شجع ولادى باسم مصر وقول بلادى يلا بينا

كلنا متجمعين

نملى الشوارع فرحة تخلى الكل سامع صوت رجالنا

هما دول المصريين

شجع ولادى باسم مصر وقول بلادى يلا بينا كلنا

كلنا متجمعين

نملى الشوارع فرحة تخلى الكل سامع صوت رجالنا

هما دول المصريين

ومن جانب آخر تصدر هاشتاج "شكرًا كيروش" موقع تويتر، بعد نهائى كأس أمم افريقيا، والذى لعبته مصر أمس أمام السنغال فى الكاميرون، وحرص مدونو تويتر، على تقديم الشكر لكارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، على الأداء الرجولى للاعيبة والمنتخب خلال البطولة الافريقية.

وقال أحد المدونين عبر تويتر: "شكرًا كيروش عم الناس"، وغرد آخر: "لازم ندعم الراجل ده"، فيما غرد آخر قائلاً: "حقيقى رجالة وقد المسئولية".

شكرا كيروش

كيروش

ومن جهته وجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، رسالة دعم وتحفيز لنجوم الفراعنة بعد خسارة لقب كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالكاميرون، عقب الخسارة أمام السنغال في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على فيس بوك رسالة كيروش للاعبين والتي جاءت كالتالي: شباب منتخب مصر، ليس لدي سوى بضع كلمات متواضعة لأشاركها معكم من أعماق قلبي، أشعر بالفخر بكم جميعاً وأشكركم جزيل الشكر على كل ما فعلتموه من أجل منتخب مصر.

ومن ناحية أخرى حرص قطاع كبير من رواد السوشيال ميديا على التغني بمستوى منتخب مصر ودعم اللاعبين رغم خسارة لقب أمم أفريقيا لصالح السنغال بركلات الترجيح، ليتصدر هاشتاج شكرا منتخب مصر تريندات تويتر بتعليقات من عينة: "دموعكم غالية، شكرا منتخب مصر".