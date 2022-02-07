محمد صلاح والنني وعبد المنعم فى التشكيل المثالي لبطولة أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي اختتمت بالأمس فى الكاميرون، وتواجد الثلاثي الدولي المصري محمد صلاح (ليفربول)، محمد النني (أرسنال)، محمد عبد المنعم (الأهلي) ضمن التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية. وجاء التشكيل المثالي كالتالى.. حراسة المرمى: إدوارد ميندي (تشيلسي). خط الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، محمد عبد المنعم (الأهلي)، إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن)، ساليو سيس (نانس). خط الوسط: محمد النني (أرسنال)، نامباليس ميندي (ليستر سيتي)، (ابراهيما توريه). خط الهجوم: ساديو ماني (ليفربول)، فينسنت أبو بكر (النصر)، محمد صلاح (ليفربول). فيما يتواجد الثنائي المصري أحمد أبو الفتوح، ومحمود حمدي الونش لاعبا الزمالك في التشكيل الاحتياطي للبطولة القارية. التشكيل المثالي لمنتخب مصر في أمم أفريقيا

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