العدل تستعرض جهود عامين فى تنفيذ الأحكام

جدة - نرمين السيد - وكشف كتاب إنجازات الوزارة، أن منظومة تنفيذ الأحكام استقبلت 181 ألفا و978 حكما مدنيا، ونفذت منها 147 ألفا و486 بنسبة إنجاز 81%.

كما استلمت مليون و302 ألف و812 حكما من أحكام الأسرة نفذت منها 1224480 حكما بنسبة إنجاز 94%، وبدأت التشغيل التجريبى لبرنامج تحديث بيانات القضاة وتلقى طلباتهم.

أيضًا تم إنشاء لجان لإنهاء النزاعات بين الجهات الحكومية بقرار وزير العدل رقم 8835 لسنة 2020، وعرض عليها 570 نزاعا أنهت منها 404 بنسبة إنجاز 71%، مما وفر على الجهات الحكومية أداء مبلغ 92 مليون جنيه تقريبا.

وأجرى القضاة 7 دورات تفتيش على 3836 محكمة.

ووضعت الوزارة خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.